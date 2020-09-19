El Periódico: Мадрид обвинил китайских хакеров в краже данных о вакцине от COVID-19

Китайские хакеры украли информацию из испанских центров, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса, передаёт El Periódico слова главы национального разведуправления. Его директор Пас Эстебан предупредила, что за время изоляции в стране выросло число хакерских атак и дальше их может стать только больше.

Гонка за вакциной от COVID-19 привела к «особенно активным» кибератакам против фармацевтической промышленности, научно-исследовательских центров и сектора здравоохранения Испании и остального мира, пишет El Periódico со ссылкой на слова директора Национального разведывательного центра королевства Пас Эстебан.

В частности, как сообщает издание, китайские хакеры украли информацию из испанских центров, работающих над созданием вакцины от коронавируса. Тем не менее El Periódico не уточняет, какого рода сведения были украдены.

«Битва за вакцину — более чем достаточный стимул для того, чтобы государственные или негосударственные игроки предприняли особенно активную кампанию атак не только в Испании, но и в остальных странах», — заявила политик в ходе семинара, организованного Ассоциацией европейских журналистов.

Эстебан добавила, что Испания, будучи членом международных организаций, таких как НАТО или ЕС, остаётся объектом хакерских атак, число которых выросло за время режима изоляции в стране. При этом глава спецслужбы предположила, что в дальнейшем тенденция будет лишь усиливаться.

В связи с этим «Национальный разведывательный центр не ослабляет оборону» и с марта работает над тем, чтобы гарантировать кибербезопасность государственных служб, особенно служб здравоохранения.

Как заявила Эстебан, центр обменивается информацией с соответствующими службами союзнических государств, для того чтобы таким образом препятствовать киберпреступникам.

Как напоминает El Periódico, это не первый случай, когда против стран, работающих над созданием вакцин от коронавируса, происходят кибератаки, большинство из которых были совершены из Китая и России. При этом во множестве случаев их инициаторами являются государственные структуры, однако подобной деятельностью отличаются и преступные организации, занимающиеся торговлей информацией.

Так, союзник Мадрида по НАТО Вашингтон сообщил о первых попытках кражи данных ещё в апреле. Тогда в кибератаках на американские центры, занимающиеся исследованием вакцины против коронавируса, Белый дом обвинил Москву и Пекин.

В июле правительства США, Великобритании и Канады выступили с новыми обвинениями в адрес России. Так, предположительно связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали лаборатории в трёх странах «с целью хищения информации и интеллектуальной собственности, связанной с разработкой и испытание вакцин от COVID-19».

В том же месяце Министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались красть данные американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса, пишет El Periódico.