TVE: закрытие баров и ресторанов в Каталонии вылилось в протесты

В Каталонии из-за вспышки коронавируса на 15 дней закрыли бары, кафе и рестораны, что привело к уличным протестам, передаёт TVE. Представители отрасли жалуются на то, что нынешний карантин обойдётся им в 780 млн евро.
Вот такие кадры поступают с акции протеста, организованной владельцами баров и ресторанов в Барселоне. Люди бросали яйца в двери женералитата (Каталонии. — ИноТВ), чтобы продемонстрировать своё несогласие с закрытием их заведений. Эта мера, согласно распоряжению, будет действовать 15 дней.
Владельцы баров и ресторанов Каталонии настаивают на том, что проблема кроется не в их заведениях.
В автономном сообществе Каталония под закрытие попали 44 тысячи баров и ресторанов. Некоторые из них открылись, чтобы продавать еду навынос. Однако, Элена, большинство решили не открываться?
ЭЛЕНА САНТОС, корреспондент TVE: Да, как вы видите, тут на одной из центральных площадей Барселоны все бары и рестораны закрыты. Дело в том, что, по словам работников, с которыми мы пообщались, открытие заведений в этот 15-дневный период с экономической точки зрения не окупится. Свои потери они оценивают в 780 миллионов евро. Поэтому они просят о помощи, указывая на невыносимость сложившейся ситуации. Они твердят, что не виноваты в росте заражений.
Вот так, с неохотой, прошлым вечером закрывались бары и рестораны Каталонии. И сегодня большинство заведений так и остались закрытыми. Лишь немногие решили открыться, чтобы продавать еду навынос.
ЛИДИЯ ЭСТИРАДО, владелица кафе: Приходится выживать. В долг жить не получается. Налоги-то никуда не делись, и надо их оплачивать.
ЖЕНЩИНА: А как так выходит, что таким небольшим заведениям запретили пускать людей, при этом едешь на автобусе, а там сесть негде?
Этот сектор, который обеспечивает рабочими местами 210 тысяч жителей Каталонии, заявляет, что эти 15 дней обойдутся в 780 миллионов евро. И представители отрасли просят оказать им прямую помощь.
АНТОНИО КАНЬЕТЕ, генеральный секретарь PIMEC: Этот сектор не может и дальше залезать в долги. У него нет возможности для займов.
РОГЕР ПАЙАРОЛЬС, Ассоциация рестораторов Каталонии: Они уже не могут оплачивать всё сами. Издержки, вызванные кризисом, обрекают их на закрытие.
Непростые времена и для парков развлечений, таких как PortAventura, а ведь приближается Хэллоуин. Их внезапное закрытие стало неожиданностью для некоторых людей.
МУЖЧИНА: Выехали из Эльче в пять утра, а всего полчаса назад они опубликовали твит с предупреждением.
ДЕВУШКА: Не знаю, насколько это правильно вот так предупреждать людей.
Ставни закрыты и в салонах красоты. Кроме того, действуют ограничения на количество людей в спортзалах, магазинах, учреждениях культуры и на палаточных рынках.
АЛЬФОНСО ЛОПЕС, представитель Торговой ассоциации Таррагоны: Продажи у нас упали на целых 60-70%.
Здесь, в Сегур-де-Калафель, заявляют, что каждый третий закрывшийся прилавок уже больше не откроется.
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