Euronews: в Европу возвращается карантин

В странах Европы вводят всё больше ограничений, пытаясь остановить рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Мадрид стал первой европейской столицей, где был повторно введён частичный карантин: жителям запрещено покидать районы проживания без специальных пропусков. Между тем в Германии на берегу Боденского озера, недалеко от границы с Австрией и Швейцарией, противники ограничительных мер выстроились в живую цепь в знак протеста, передаёт Euronews.

Мадрид — первая европейская столица, где снова введён карантин. Правда, пока только частичный: жителям Мадрида и ряда пригородов разрешено выходить из дома, но они не могут покидать свои районы, если на то нет веской причины (например, поездка на работу или учёбу).



Собираться разрешено только группами до шести человек. Рестораны работают до 10 вечера.



ПРОХОЖАЯ: У меня в сумке разрешение на выход из дома — на случай, если вдруг его попросят показать. Я иду на работу, ты же не можешь просто ничего не делать... Я иду на работу!



В столичном регионе Италии Лацио ношение масок на улице в течение всего дня стало обязательным. Нарушителям грозит штраф до 400 евро.



ПРОХОЖАЯ: Я думаю, это правильно и это нужно. Потому что люди не носят маски, споры не прекращаются.



Несмотря на рост числа заражений в Германии, противники ограничительных мер выстроились в живую цепь на берегу Боденского озера, недалеко от границы с Австрией и Швейцарией. Протестующие хотят, чтобы цепь соединила жителей всех трёх стран.



ПРОТЕСТУЮЩАЯ: У людей должно быть больше информации. И у них должно быть право самим решать, как заботиться о здоровье.



В России выявлено почти 10 тысяч новых случаев заражения. Власти говорят, что введение повторного карантина не обсуждается. Но многие опасаются, что «вторая волна» неизбежна.



ПРОХОЖИЙ: В связи с участившимися случаями — я думаю, что, скорее всего, «вторая волна» будет, и надо поостеречься.



На этой неделе мэр Москвы посоветовал людям старше 65 лет не выходить из дома и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удалённый режим.



Дата выхода в эфир 04 октября 2020 года.