Welt: карантин в Германии обязателен для всех — но не для депутатов бундестага

Немецкий бундестаг находится в центральном районе Берлина и, соответственно, в зоне риска заражения коронавирусом, сообщает немецкий телеканал Welt. В некоторых федеральных землях Германии действует обязательный карантин для тех, кто приезжает из таких зон риска — однако депутаты от него освобождены. У многих граждан страны это вызывает непонимание, потому что в демократическом государстве правила должны быть одинаковыми для всех.

Немецкий бундестаг — место, подверженное риску заражения коронавирусом, потому что Рейхстаг расположен в центральном районе Берлина, который из-за большого числа заражений является зоной риска. Это означает, что тот, кто едет отсюда в некоторые федеральные земли, должен проходить карантин — что, вообще-то, касается и депутатов, если они уезжают в свои избирательные округа на выходных. Однако для них сделано исключение.

ВОЛЬФГАНГ КУБИКИ, заместитель председателя бундестага: Мы все приезжаем в Берлин на заседания бундестага. Если бы, уезжая домой, мы должны были проходить там карантин, у нас возникла бы проблема с тем, что мы не смогли бы вернуться обратно, чтобы принимать участие в парламентских сессиях.

На самом деле, в Рейнланд-Пфальце, Берлине, Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге-Передней Померании правило обязательного карантина действует для всех, кто приезжает из зон риска на территории Германии. Однако депутаты в Рейнланд-Пфальце, Берлине и Шлезвиг-Гольштейне принципиально освобождены от этого. В Мекленбурге-Передней Померании они могут получить освобождение по запросу. Условием для этого всегда является отсутствие симптомов. Тем не менее, это явно неравноправное обращение, которое вызывает у многих граждан непонимание.

ДЕВУШКА: Если они приезжают из областей с риском заражения, безопаснее для всех, если они останутся дома.

МУЖЧИНА: Мы должны придерживаться правил, и они тоже. Их должен придерживаться каждый, у нас же демократия.

МУЖЧИНА: Это сложно, потому что когда кто-то играет важную роль и должен вести нормальную профессиональную деятельность, можно просто перевести всё на удалёнку.

Даже для уезжающих парламентариев особое регулирование отчасти неприятно.

ПЕТРА ЗИТТЕ, депутат Левой партии: Я бы в любом случае не стала придерживаться каких-то иных или исключительных правил, а вела бы себя в точности так, как любой другой. Ведь я как депутат не являюсь особенным человеком.

КРИСТИАН ШМИДТ, депутат ХДС: С одной стороны, парламент и государство должны функционировать. С другой стороны, мы должны максимально, насколько это возможно, придерживаться тех правил, соблюдения которых мы требуем от других.

Кроме того, все надеются на то, что конфликт быстро разрешится, потому что как только число заражений в центральном районе Берлина опустится ниже критической отметки, бундестаг больше не будет находиться в зоне риска.

Дата выхода в эфир 03 октября 2020 года.