Spiegel: в Японии выбрали преемника Синдзо Абэ на пост премьер-министра

Новым председателем Либерально-демократической партии Японии после ухода в отставку Синдзо Абэ избран бывший генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, это гарантированно делает его и новым премьер-министром третьей экономики мира.

После отставки Синдзо Абэ новым председателем правительственной партии в Японии избран Ёсихидэ Суга, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Фактически это означает, что он станет также будущим премьер-министром страны.

Как отмечается в статье, Суга набрал 377 голосов из 534 и, таким образом, опередил другого кандидата на должность председателя партии. Благодаря тому что большинство в нижней палате парламента, определяющей общий политический расклад сил в Японии, принадлежит Либерально-демократической партии, в среду Ёсихидэ Суга также гарантированно станет главой правительства третьей экономики мира.

71-летний политический деятель, ранее занимавший пост генерального секретаря кабинета министров Японии, становится преемником Синдзо Абэ, который недавно объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Как заявил Ёсихидэ Суга, он намерен следовать политике своего предшественника. Однако, по мнению политологов и аналитиков, ему не хватает видения перспективы для Японии и опыта во внешней политике.

Как сообщает издание, Суга родился в семье фермера и учительницы. Он изучал в Токио право и политологию и получил место в парламенте в 47 лет. Его избрание стало формальностью: Суга на протяжении почти восьми лет занимал должность генерального секретаря кабинета министров и был правой рукой Абэ. При этом он заблаговременно заручился поддержкой важных влиятельных групп внутри Либерально-демократической партии, которая практически непрерывно правит в стране на протяжении десятилетий. Теперь эти влиятельные группы, вероятно, ожидают, что их люди попадут в кабинет министров, когда Суга сформирует правительство, отмечает немецкий журнал.

В конце августа Абэ ушёл в отставку из-за заболевания кишечника. Он «от всего сердца» извинился перед населением за то, что больше не может исполнять свои обязанности. Абэ стал самым продолжительно правившим премьер-министром в истории Японии. Во время пандемии коронавируса его рейтинги, по опросам, резко снизились. Его правительство упрекали в упущениях в том, что касается преодоления экономических последствий кризиса.

Как долго у власти сможет оставаться Суга, у которого нет собственной влиятельной группы внутри правящей партии, пока неизвестно. Сейчас в Японии рассуждают о том, что уже в скором времени он может провести новые парламентские выборы в стране, сообщает Der Spiegel.