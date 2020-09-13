Frankfurter Allgemeine: Япония переходит от обороны к наступлению

На закате своей политической карьеры премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за развитие у его страны не только оборонительных, но и наступательных возможностей, сообщает Frankfurter Allgemeine. По его словам, стране необходимо «усилить устрашение». Наибольшее беспокойство у Токио вызывает Пхеньян, а также Пекин, который министр обороны страны Таро Коно назвал «угрозой безопасности».

На закате своей политической карьеры премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пробывший на своём посту 8 лет, выступил за проведение нового курса в сфере обороны, сообщает Frankfurter Allgemeine. Он хочет, чтобы его страна обладала не только могла защитить себя, но и обладала наступательными военными возможностями: «Я считаю необходимым усилить устрашение». Для этого необходимы многомиллиардные инвестиции, причём не только в боевые средства, но и разведку, так как сейчас японцы в этой сфере зависят от помощи американцев.

В последние годы Абэ постоянно наращивал оборонные расходы. Он приобрёл американские истребители F-35, по-новому истолковал пацифистскую конституцию страны, что позволило ей в случае нападения обращаться за поддержкой союзников. Премьер также собирался изменить конституцию, чтобы закрепить в ней существование сил самообороны, но не смог.

Япония до сих пор делает ставку на перехват ракет, продолжает издание. Системы ПВО Aegis, установленные на кораблях, предназначеные для уничтожения целей в верхних слоях атмосферы, а системы Patriot — в нижних. Несколько же недель назад министр обороны Японии Таро Коно предложил план по развёртыванию наземных Aegis, что позволит наносить удары по вражеским позициям.

Окончательное решение по новому курсу примет уже преемник Абэ, так как у него самого появились проблемы со здоровьем, объясняет издание. В рядах правящих государством либерал-демократов многие поддерживают инициативу премьера. Они убеждены, что этот сдвиг в сфере политики безопасности, не противоречит пацифисткой конституции страны. Годами ранее в Японии уже шла дискуссия по поводу того, что в целях самообороны удар по ракетной базе противника допустим, если угроза очевидна и необратима.

Наибольшее беспокойство у Токио вызывает Северная Корея, которая, по имеющейся информации, обладает ракетами с ядерными боеголовками. О Китае Абэ ничего не сказал, но ранее Коно лично назвал Пекин — «угрозой безопасности». Смена курса в Японии определённо не понравится её соседям, как в КНДР, так и в Поднебесной, а также в России.