Welt: сексуальная сцена в парламенте Аргентины — депутат не знал, что он онлайн

На большом экране в парламенте Аргентины была продемонстрирована сцена сексуального характера, сообщает немецкая газета Die Welt. Депутат Хуан Эмилио Амери поцеловал грудь сидевшей рядом женщины прямо во время заседания по видеосвязи. По его словам, он не знал, что был онлайн, а его партнёрша только на днях вставила в грудь импланты.

Депутат Хуан Эмилио Амери поцеловал грудь женщины — и это увидел с большого экрана весь аргентинский парламент, пишет немецкая газета Die Welt.

Сцена сексуального характера с участием депутата предстала на экране парламента Аргентины, когда Хуан Эмилио Амери подключился к заседанию по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. На выведенном на большой экран изображении общей видеоконференции было видно, как Амери целует грудь женщины, сидящей рядом с ним.

После этого депутата отстранили от заседаний, как минимум, на пять дней. В своё оправдание он сказал, что не знал о том, что был онлайн в тот момент.

Из-за этого происшествия заседание было прервано председателем палаты депутатов. Как сообщает немецкая газета, во время подобных видеоконференций в период коронавирусного кризиса уже случались сцены такого рода, когда депутаты засыпали или отгораживались от взглядов коллег. Однако нынешний случай «действительно переходит все границы», отметил председатель парламента.

Депутата Амери застукали за тем, как он погладил и поцеловал грудь сидевшей рядом с ним женщины. При этом на короткое время грудь была обнажена. Соответствующие кадры быстро распространились по соцсетям.

47-летний депутат с северо-запада Аргентины обескуражен случившимся. Он заявил, что сожалеет, раскаивается и «очень стыдится» за произошедшее. По словам Амери, он был уверен, что в его регионе, как это часто бывает, перестал работать интернет. Он также сообщил, что его партнёрша всего десять дней назад вставила в грудь импланты.

Как отмечает издание, пятидневным отстранением от заседаний парламента в этом случае дело не ограничится. За это время депутаты планируют принять решение относительно того, какое наказание назначить провинившемуся коллеге, сообщает немецкая газета Die Welt.