Independent: эмоции вместо интима — британским режиссёрам посоветовали избегать откровенных сцен из-за пандемии
В марте из-за карантина в Соединённом Королевстве пришлось закрыть съёмочные площадки. Но в связи с ослаблением ограничений работа над некоторыми проектами начала возобновляться. Это вызвало некоторые вопросы об интимных сценах и их постановке с учётом социальной дистанции, пишет The Independent.
В ответ организация Directors UK, представляющая 7,5 тыс. кинорежиссёров, опубликовала обновленный свод правил по «съёмке наготы и имитации секса». Авторы документа предлагают пересмотреть сценарий, чтобы понять, нельзя ли «физическое взаимодействие» заменить «эмоциональной близостью».
Ссылки по теме
-
Bild: член городского совета Рио-де-Жанейро предался диким страстям во время онлайн-совещания
-
Valeurs Actuelles: Голливуд убирает из фильмов острые моменты, чтобы угодить китайским цензорам
-
Guardian: эпидемия COVID-19 обрекает кинотеатры на исчезновение
-
DT: «добавьте перчинку» — жителям Нью-Йорка советуют надевать медицинские маски во время секса