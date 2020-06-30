Guardian: эпидемия COVID-19 обрекает кинотеатры на исчезновение

Весьма вероятно, распространение коронавируса будет иметь серьёзные последствия для кинобизнеса, считает редактор The Guardian Кэтрин Шоард. Большая часть зрителей перейдёт к просмотру фильмов на маленьких экранах, а походы в кинотеатры станут роскошью, что приведёт к закрытию многих из них, считает журналистка.

В субботу в Англии вновь откроются кинотеатры. И их владельцы спешат заверить клиентов, что принимают строгие меры безопасности: скользящий график показов, односторонние очереди в туалеты, персонал в масках, тщательная уборка каждый вечер с использованием «противовирусного генератора тумана». Всё это соответствует рекомендациям правительства, пишет киноредактор The Guardian Кэтрин Шоард.

Но, по её словам, даже в этом случае незнакомцы без медицинских масок всё ещё будут сидеть на расстоянии одного метра друг от друга в закрытом помещении в течение нескольких часов. Что из этого получится, предугадать невозможно.

«Люди не всегда демонстрируют в кино своё лучше поведение. Вас раздражала болтающая парочка в соседнем ряду? Представьте, что бы вы почувствовали, если бы они вдобавок начали кашлять. В прошлом в зрителей стреляли за то, что они набирали текстовые сообщения во время показа трейлеров. После карантина, вероятно, нервы у людей будут ещё более подпорчены. Поэтому жаловаться придётся на свой страх и риск», — отмечает автор статьи.

Означает ли это, что поход в кинокомплексы станет прерогативой молодых и беспечных людей, для которых шумная толпа не является помехой? Только при условии, что они окажутся состоятельными. На противовирусные генераторы тумана придётся раскошелиться. Для снижения этих затрат, а также потерь, связанных с уменьшением количества клиентов и увеличением персонала, сети будут вынуждены повысить цены. И если это означает падение спроса, то им придётся адаптировать свои помещения, возможно, ужимать их, рассуждает Шоард.

Единственные заведения, которые смогут выжить — это артхаусные кинотеатры, что уже предлагают «высококлассный опыт». Если вы готовы потратить £40 на билет, то сможете купить себе достаточно уединения и безопасности. Появятся менее роскошные варианты, такие как показы на открытом воздухе. Но они зависят от погоды, а иногда и наличия транспортного средства.

Но, так или иначе, традиционный показ фильмов обречён. И это, конечно, повлияет на то, какую продукцию будут выпускать студии. Ни одна высокобюджетная или рискованная картина не получит зелёный свет, если у неё не будет существенной гарантированной аудитории на маленьких экранах, считает журналистка.

Если её прогноз верен, то кинотеатры ждёт грустный финал. Но совсем не обязательно, что та же судьба постигнет само кино. Скорее, это может дать возможность фильмам принять «новую форму эгалитаризма» или вернуться к старой.

Большинство режиссёров сегодня должны подчиняться спонсорам, студиям, дистрибьюторам и огромному множеству других заинтересованных сторон, чтобы донести своё творение до зрителя. К счастью, всё может измениться.

«Никогда ранее не было столь подходящего момента, чтобы отделить кино от мира коммерции. Создание фильма демократизировалось благодаря техническими достижениям десятилетие назад; всё, что осталось, — традиционные привратники, блокирующие путь к распространению. По мере того, как они терпят крах, появляются новые каналы: Vimeo с лучшей обработкой; TikTok с дополнениями для краудфандинга. Аппетит аудитории к оригинальному сгенерированному пользователями контенту неимоверно высок, о чём свидетельствует растущая аудитория YouTube во время пандемии», — подчёркивает Шоард.

«Новые форматы обретут популярность. Обычный двухчасовой хронометраж фильма основан на идее, что вечер проводится вне дома. Если все будут дома, то такие ограничения перестанут действовать. Восторжествует новый талант, освобожденный от предрассудков прошлого. Новые валюты признательности — микроплатежи, подписки, лайки —материализуются, когда кино выберется из-под пяты корпораций», — полагает она.

«Если многие кинотеатры в конечном итоге закроются, их будет сильно не хватать. Но, может быть, появится и много поводов для радости, если двери в закрытый цех киноиндустрии внезапно широко распахнутся», — заключает Кэтрин Шоард.