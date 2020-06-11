Euronews: решение HBO заблокировать «Унесённые ветром» из-за «расизма» вызвало споры

На платформе HBO Max закрыли доступ к знаменитому фильму «Унесённым ветром» 1939 года, объяснив это наличием «расистских сцен». Это вызвало полемику в сети. Несогласные с таким решением называют это «имитацией борьбы с расизмом» и призывают обратить внимание на существующие сейчас проблемы, а не заниматься «культурной чисткой», передаёт Euronews.
Американский стриминговый сервис HBO Max убрал из доступа знаменитую оскароносную ленту «Унесённые ветром». Канал отметил, что целый ряд сцен картины 1939 года несёт неприемлемый по нынешним временам «расистский» посыл. Фильм обещали вернуть позже — с аннотацией, разъясняющей «исторические аспекты» его создания.
Разные платформы приостановили доступ к сериалам, в которых также можно заподозрить расистскую направленность — например, «Копы» или «Маленькая Британия», которая стала прообразом «Нашей Раши».
Ряд деятелей американской культуры, в том числе афроамериканцев, в сети выступили против подобных шагов, называя их «культурной чисткой» и «имитацией борьбы с расизмом». По их словам, удаление 80-летнего фильма никак не поможет решить проблемы, существующие сегодня. К тому же, именно за роль в «Унесённых ветром» впервые в истории получила «Оскар» чернокожая актриса Хэтти Макдэниел.
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