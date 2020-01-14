Одни мужики: CNN раскритиковал номинантов на премию «Оскар»

Шорт-лист деятелей кино и их творений, выдвинутых на премию «Оскар», заставил многих в Голливуде заподозрить Академию в половой предвзятости и нежелании награждать представителей нацменьшинств, передаёт CNN. По мнению эксперта в области поп-культуры Джона Мюррея, хотя Голливуд и достиг некоторых успехов в признании заслуг женщин и нацменьшинств, в контексте кинопремии эти усилия никак не прослеживаются.

Тема возможной половой предвзятости и нехватка кандидатур от нацменьшинств наделала в Голливуде немало шума. Номинации на кинопремию «Оскар» этого года были объявлены в этот понедельник, и вы можете заметить здесь одну тенденцию. Итак, по количеству номинаций — включая «Лучший фильм» — лидирует «Джокер». У него 11 номинаций. Тем не менее на «Оскар» номинировали лишь один фильм, снятый женщиной, — речь идёт о новой адаптации «Маленьких женщин». Тем не менее эта картина отстала по числу прочих номинаций. Режиссёру «Маленьких женщин» Грете Гёрвиг отказали в звании лучшего режиссёра. При этом в этом отношении она совсем не одинока. Напротив, в эту категорию не попала вообще ни одна женщина. Актриса Исса Рэй даже не смогла сдержать своего разочарования. Давайте послушаем.

ИССА РЭЙ, актриса: На номинацию за заслуги в режиссуре и режиссёрском деле Академия выдвигает… «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Джокера» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразитов» Пон Чжун Хо.

ВЕДУЩИЙ: У них получилось!

ИССА РЭЙ: Поздравляем этих мужчин.

Поздравляем этих мужчин? Хм. А расскажите нам, что вы думаете! Достаточно ли, по вашему мнению, на премии «Оскар» 2020 года представлены представители различных групп? Да или нет? Джон Мюррей — эксперт в области поп-культуры и журналист по вопросам индустрии развлечений. Он находится в Вашингтоне. А что думаете вы? Зададим этот вопрос вам! Считаете ли, что список номинантов 2020 года, опубликованый в понедельник, в достаточной мере разноплановый? Да или нет?

ДЖОН МЮРРЕЙ, эксперт в области поп-культуры: Разумеется, нет. Послушайте, ребята: на протяжении последней пары лет мы писали хештэг #ОскарТакойБелый, но в этом году «Оскар» заслужил новый хештэг — #СамыйБелыйОскарвИстории. И ещё один: #однимужики. И я знаю, что Академия — как и мы все — чешет затылок, потому что они сделали всё, чтобы откорректировать свою членскую базу. Они изменили критерии, чтобы вытеснить старую гвардию и некоторых людей, которые вышли из дела, но по-прежнему имели право голоса. При этом они пригласили в совет Академии целую плеяду более молодых и разноплановых талантов. Однако даже с учётом этих изменений и усилий, направленных на то, чтобы сделать это сообщество более многоликим и снизить уровень дискриминации, им не удаётся воздать должное этим номинантам.

К слову о мужчинах… Из девяти лучших картин шесть сняты белыми мужчинами. Это фильмы о тяжёлой человеческой судьбе, солдатах, одиночках, гонщиках и превратностях жизни двух друзей в Голливуде. Итак, Джон, кого, по вашему мнению, обделили? Кого, по вашему мнению, следовало выдвинуть на эту премию?

ДЖОУН МЮРРЕЙ: Мы знаем, что Грета Гёрвиг — это имя, которое у всех на устах. «Маленькие женщины» — это признанный критиками фильм, и у него есть все задатки для оскароносной картины. Это история взросления, и очень многие аспекты фильма оказались удостоены внимания в других категориях. При этом её включили в шорт-лист премии «Выбор критиков». Однако везде — от «Золотого глобуса» и до «Оскара» — её обделяли наградой. И очень интересно то, что такие знаки пренебрежения в адрес женщин-режиссёров демонстрируются несмотря на то, что сейчас уже существует такая организация, как #Timesup, которая борется против дискриминации женщин в Голливуде. Даже такие звёзды первой величины, как Майкл Б. Джордан, у которых в райдере* есть пункты о борьбе с дискриминацией, призванные помочь людям другого цвета кожи и женщинам попасть в их проект; даже несмотря на весь тот прогресс, к которому, судя по всему, и стремится Голливуд, на данном списке это никак не отразилось.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 января 2020 года.

* Список пожеланий и требований, предъявляемый артистом к работодателю (прим. ИноТВ).