DT: «добавьте перчинку» — жителям Нью-Йорка советуют надевать медицинские маски во время секса

Управление здравоохранением Нью-Йорка рекомендовало горожанам заниматься сексом в масках, чтобы «остановить распространение коронавируса». Специалисты также предложили жителям «Большого яблока» проявить изобретательность во время половых актов, чтобы избегать прямых контактов лицом к лицу, пишет The Daily Telegraph.

Управление здравоохранением Нью-Йорка посоветовало горожанам надевать маски во время занятия сексом, чтобы «остановить распространение коронавируса», сообщает The Daily Telegraph.

В своём руководстве ведомство рекомендует жителям «Большого яблока» оставаться дома и свести контакты с другими людьми к минимуму. В то же время авторы документа признают, что горожане «будут и должны заниматься сексом».

По словам издания, учёные до сих пор тщательно не изучили, передаётся ли коронавирус половым путём. Но так как болезнь, несомненно, распростраеяется по воздуху на близком расстоянии, власти предлагают носить маски в спальне.

«Добавьте перчинки, — говорится в документе. — Проявите изобретательность с сексуальными позициями и физическими барьерами, включая стены, это даст возможность сексуальной связи без контакта лицом к лицу».

Чиновники советуют перед сексом с новыми партнёрами обсудить с ними вопрос, могли ли они недавно заразиться вирусом. Для тех, кто ищет секс-партнёра в интернете, они предлагают устраивать «сексуальные вечеринки в Zoom» взамен личных встреч.

Согласно руководству, люди, занимающиеся сексом с новыми партнёрами, должны пройти тестирование на коронавирус через пять-семь дней. Жителям Нью-Йорка также напомнили, что появление у них антител не гарантирует, что их иммунитет к болезни будет вечным.

Ранее три специалиста Гарвардского университета опубликовали исследование на схожую тему. В нём говорится, что, хотя воздержание является лучшим способом защиты от вируса, оно может иметь «опасные» последствия, в том числе для психического здоровья, обращает внимание The Daily Telegraph.