DT: «добавьте перчинку» — жителям Нью-Йорка советуют надевать медицинские маски во время секса
Управление здравоохранением Нью-Йорка посоветовало горожанам надевать маски во время занятия сексом, чтобы «остановить распространение коронавируса», сообщает The Daily Telegraph.
Ранее три специалиста Гарвардского университета опубликовали исследование на схожую тему. В нём говорится, что, хотя воздержание является лучшим способом защиты от вируса, оно может иметь «опасные» последствия, в том числе для психического здоровья, обращает внимание The Daily Telegraph.
Ссылки по теме
-
Times: коронавирус навсегда изменит жизнь людей — отчасти к лучшему
-
SRF: датчанам официально разрешили секс во времена пандемии
-
DM: ООН предупредила о «катастрофических последствиях» из-за нехватки презервативов в кризис коронавируса
-
Jyllands-Posten: карантин при правильном подходе помогает укрепить отношения в семье