Bild: член городского совета Рио-де-Жанейро предался диким страстям во время онлайн-совещания
Сейчас многие работают из дома, то есть домашнего офиса. При этом зачастую проводятся видеоконференции, ведь от совещаний отказываться нельзя. Но из-за всего этого могут всплыть нежелательные подробности из интимной жизни коллег. Ярким примером тому служит одна пара из Бразилии.
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