Das Erste: Варшава до сих пор не одобрила кандидатуру немецкого посла из-за его нацистских корней

Должность посла ФРГ в Польше пустует уже почти три месяца, сообщает Das Erste: польская сторона пока так и не одобрила предложенную Берлином кандидатуру Арндта Фрейтага фон Лорингхофена. Дело в том, что отец фон Лорингхофена был адъютантом генерального штаба вермахта и одним из приближённых Адольфа Гитлера, что вызывает беспокойство и возмущение в польском обществе. Как отмечает издание, такое «подвешенное» состояние может длиться все два года, что остались фон Лорингхофену до выхода на пенсию.

Среди партнёров по ЕС такого ещё не происходило, пишет Das Erste: вот уже почти три месяца должность посла в посольстве ФРГ в Варшаве остаётся незанятой. Дело в том, что польская сторона пока так и не одобрила новую кандидатуру немецкого посла.

Как отмечает издание, официального объяснения своей позиции Варшава не предоставила. В польском МИДе заявили, что вопрос с послом ФРГ пока не решён, а также подчеркнули, что сроки решения этого вопроса будут в одностороннем порядке определяться польской стороной.

Между тем срок пребывания на посту предыдущего посла Германии в Польше Рольфа Никеля истёк ещё в конце июня, напоминает издание. За месяц до этого Берлин запросил у МИДа Польши аккредитацию преемника Никеля Арндта Фрейтага фон Лорингхофена. Тогда никто ещё не догадывался, что эта рутинная процедура займёт несколько месяцев.

Фон Лорингхофен считается политическим «тяжеловесом», отмечает Das Erste. Раньше он возглавлял политический отдел немецкого посольства в Москве, был послом ФРГ в Чехии, вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии и координатором спецслужб НАТО. Однако беспокойство в Польше связано с корнями фон Лорингхофена: его отец, Берндт Фрейтаг фон Лорингхофен был адъютантом генерального штаба вермахта и одним из приближённых Адольфа Гитлера. Поэтому, поясняет немецкий телеканал, польская консервативная пресса посчитала кандидатуру фон Лорингхофена «провокационным решением». При этом в польских СМИ не упоминают, что ещё один предок фон Лорингхофена был членом антинацистского сопротивления и участвовал в покушении на Гитлера в 1944 году, отмечает издание. Кроме того, самому Арндту Фрейтагу фон Лорингхофену не предъявлено никаких личных обвинений: лишь только то, что у него «неправильный» отец.

Das Erste напоминает, что в ходе недавней предвыборной кампании в Польше польский МИД вызывал исполняющего обязанности посла ФРГ после статьи в газете Fakt, принадлежащей немецко-швейцарской компании Ringier Springer Polska. В данной статье в невыгодном свете выставлялся польский президент Анджей Дуда. Сам Дуда в ходе своей кампании намекал на то, что Германия хочет повлиять на итог выборов в Польше.

Как отмечает немецкий телеканал, ситуация с послом создаёт новый конфликт в немецко-польских отношениях. Пока в Берлине отказались от конкретных контрмер. При этом председательству Германии в ЕС вряд ли поможет пустующий пост посла в Варшаве. По мнению Das Erste, теоретически такая ситуация может сохраняться два года — до достижения фон Лорингхофеном пенсионного возраста.