Журналист N-TV о победе Дуды: Польша сделала плохой выбор для Европы

Польша проголосовала за действующего президента Анджея Дуду, который продолжит помогать партии «Право и справедливость» переделывать страну по своему консервативному образцу. Это плохая новость и плохой выбор для Европы, считает корреспондент немецкого телеканала N-TV Бенджамин Конечный. Надежду он видит лишь в том, что Дуда победил с небольшим перевесом голосов — а значит, существует и другая, либеральная, прогрессивная и толерантная Польша.

Польша сделала свой выбор: Дуда остаётся президентом страны, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По мнению польского корреспондента канала Бенджамина Конечного, Дуда поможет националистам и популистам «Права и справедливости» продолжить перестраивать государство — и это плохой выбор и плохая новость для Европы.

Только на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель произносила речь перед Европарламентом и обещала отстаивать европейские ценности: свободу, демократию, правовую государственность и либерализм. Однако действующий президент Польши Анджей Дуда, который теперь останется в этой должности на новый срок, далеко не всегда руководствуется этими ценностями. Напротив, отчасти он попирает их ногами, утверждает журналист телеканала. Тем не менее он видит для Польши и проблеск надежды.

Во время своей предвыборной кампании Дуда назвал ЛГБТ-сообщество «идеологией» более разрушительного характера, чем когда-либо был коммунизм. Десятки общин и округов, почти треть страны, уже объявили себя зонами без ЛГБТ — представителям сексуальных меньшинств там откровенно не рады. Кроме того, заявленной «реполонизацией» СМИ Дуда подрывает в стране свободу печати, уверен автор материала. Со вступления Дуды в должность в 2015 году Польша опустилась в рейтинге организации «Репортёры без границ» с 18 места на 62 — «беспрецедентное развитие для Европы». Кроме того, часть общественных телеканалов за это время превратилась в партийные.

Как напоминает N-TV, Дуда одобрил множество законов, которые представила «популистско-националистская» партия «Право и справедливость» и с помощью которых должна была продвигаться консервативная революция в стране. В ближайшие пять лет Дуда вместе с «Правом и справедливостью» будет работать над тем, чтобы взять правосудие под свой контроль и по крайней мере частично устранить разделение властей.

Тяжёлые конфликты с европейскими партнёрами при этом неизбежны, считает автор статьи. За время президентского срока Дуды Польша уже предпринимала действия, противоречащие договорённостям с ЕС, обеспечившим стране щедрую финансовую поддержку Брюсселя. Польша — крупнейший получатель денежных средств в ЕС. При этом в распределении беженцев, к примеру, страна участвовать не желает. «Поэтому переизбрание Дуды — нехорошая новость для ЕС», — подчёркивает Бенджамин Конечный.

Большинство населения Польши согласно с этим курсом, а результаты выборов необходимо уважать. Однако это лишь часть истории, отмечает корреспондент немецкого телеканала. Конечный обращает внимание на то, что Дуда лишь с очень небольшим перевесом победил своего соперника Рафала Тшасковского — «харизматичного политика, выступающего за преобразования и толерантность, за открытую миру и свободную Польшу». Тшасковский является мэром Варшавы — открытой миру метрополии, которая, будто в знак сопротивления гомофобии сельских местностей страны, каждый вечер проецирует на дворец культуры цвета радуги, пишет журналист. По его замечанию, Тшасковский обещает дружелюбное отношение к Европе и возвращение в правовой государственности, которую Дуда всё больше ограничивает.

Как подчёркивает польский журналист, Дуда победил на выборах, но лишь с очень небольшим преимуществом. После подсчёта более чем 99% голосов он набирал 51,2% против 48,8% голосов за Тшасковского. «Это доказывает, что либеральная, прогрессивная и толерантная Польша жива — не только в Варшаве, но и на севере и западе страны», — уверен Бенджамин Конечный. С его точки зрения, это даёт повод надеяться.

В первую очередь, в Германии твёрдо укоренились и держатся ложные стереотипы о соседней стране — «о серых городах, мифе социализма, разбитых дорогах и коптящих трубах». Чем дольше Дуда остаётся на посту президента, а «Право и справедливость» управляет страной, тем выше опасность, что за Польшей утвердится новое клише — крайне консервативной, враждебной ко всему чужеродному, полностью католической страны, предостерегает журналист N-TV. Однако эти выборы и небольшой перевес, благодаря которому Дуде досталась победа, должны напоминать о том, что такой образ Польши не соответствует действительности, заключает Бенджамин Конечный.