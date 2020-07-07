Bild: накануне выборов Дуда решил запретить однополым парам усыновлять детей

Незадолго до второго тура президентских выборов в Польше Анджей Дуда объявил о намерении запретить однополым парам усыновлять детей. По мнению действующего главы государства, власти должны обеспечить каждому ребёнку защиту и правильное воспитание, поэтому усыновление их однополыми парами неприемлемо. К удивлению немецкого таблоида Bild, соперник Дуды придерживается аналогичного мнения по этому вопросу.

За неделю до проведения второго тура президентских выборов в Польше действующий глава государства Анджей Дуда высказался против расширения прав однополых пар, сообщает немецкий таблоид Bild.

В понедельник представляющий национал-консерваторов Дуда подписал проект изменения конституции, однозначно исключающий возможность усыновления детей однополыми парами.

По заявлению кандидата от правительственной партии «Право и справедливость», этот шаг направлен на «защиту ребёнка» и обеспечение «правильного воспитания». В конце концов, это «ответственность государства» — решать, кому доверить подрастающее поколение, считает Дуда.

Также он подчеркнул, что хочет положить конец эмоциональным дискуссиям вокруг этой темы, чётко дав понять, что усыновления однополыми парами «неприемлемы». Теперь политические разногласия по этому вопросу должны быть надолго устранены.

К удивлению журналиста немецкого таблоида, и либеральный соперник Дуды, Рафал Тшасковский, тоже публично высказался против такой формы усыновления. Он выступил против усыновления детей однополыми парами. «И я думаю, что такова позиция большинства политических партий», — заметил Тшасковский. В то же время он упрекнул Дуду за обращение к подобным темам, обвинив его в попытке уйти от таких важных вопросов, как свобода СМИ в Польше.

По объяснению польского адвоката, политика и правозащитника Кшиштофа Смишек, проживающего вместе с самым известным гомосексуальным политиком Польши Робертом Бедронем, инициатива Дуды вовсе не имеет необходимой для изменения конституции поддержки большинства в парламенте.

Для внесения поправок в основной закон Дуде нужно получить две трети голосов в парламенте. При этом действующий президент Польши не сомневается, что его предложение получит поддержку других политических партий. «Многие из них ясно заявили о том, что они против усыновления ребёнка однополой парой», — заявил Дуда.

По мнению Смишека, эта инициатива стала очередным примером «инструментализации примитивных страхов перед гомосексуалами» с целью привлечения избирателей.

И это действительно может стать той каплей, которая склонит чашу весов в пользу Дуды, отмечает Bild. Опросы показывают, что кандидатам на пост президента Польши предстоит тяжёлая борьба. Согласно результатам опроса, проведённого по заказу польского консервативного новостного журнала, за Дуду сейчас готовы проголосовать 50,9% избирателей, однако Тшасковский отстаёт от него совсем немного: ему отдают предпочтение 49,1% опрошенных, заключает немецкий таблоид.