France 24: Франция ужесточает меры на фоне рекордного всплеска заражений коронавирусом

Во Франции фиксируется невиданное с лета количество заражений COVID-19. В некоторых районах страны вводятся «драконовские» ограничения, призванные снизить распространение заболевания. Всё это даёт почву для опасений, что дело идёт ко второму общенациональному карантину, передаёт France 24.

Во Франции были диагностированы более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ещё один новый суточный рекорд.

Число тяжелобольных также растёт. Свыше тысячи человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Это наивысшее значение с 8 июня. Всё это даёт почву для опасений, что Франция движется ко второму карантину.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Обществу необходимо проявлять бдительность и осторожность. Если мы не будем действовать, то окажемся в той же ситуации, которая наблюдалась весной. Моя ответственность, моя ответственность… это означает повторное введение карантина, и мы хотим этого избежать.

В некоторых частях Франции уже ужесточили ограничения. В южном городе Марсель ввели максимальный уровень тревоги. Это означает, что с субботы всем барам и ресторанам придётся закрыться как минимум на две недели.

Париж находится на повышенном уровне тревоги. Массовые собрания не должны превышать десяти человек. Число участников крупных публичных мероприятий, в том числе спортивных соревнований, ограничили одной тысячью человек.

Но новости о драконовских мерах, введённых в Марселе, пугают частных предпринимателей. Они опасаются, что правила могут стать ещё строже.

МУЖЧИНА: Мы очень боимся, что последуем по стопам Марселя и Гваделупы. В любом случае нам известно, что столица, в которой мы находимся, уже является красной зоной.

Всего лишь за три недели число пациентов, заражённых COVID-19, в парижских больницах увеличилось вдвое, превысив 300 человек. По словам властей, это число может вновь удвоиться к концу месяца.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.