Guardian: «почти стопроцентная точность» — в Финляндии привлекли собак для выявления COVID-19

В аэропорту Хельсинки начали работать четыре собаки-ищейки, обученные обнаруживать коронавирус. По словам авторов инициативы, животные способны почти безошибочно определить присутствие COVID-19 в организме в течение десяти секунд, сообщает The Guardian.

Четыре собаки-ищейки, обученные обнаруживать COVID-19, начали работу в аэропорту Хельсинки. Финские исследователи надеются, что это экспериментальная финансируемая государством программа предоставит дешёвый, быстрый и эффективный альтернативный метод тестирования людей на вирус, пишет The Guardian.

Собака способна определить присутствие коронавируса в организме в течение десяти секунд, а вся проверка занимает меньше минуты. С таким утверждением выступает куратор проекта из Университета Хельсинки Анна Хильм-Бьёркман.

«Это очень многообещающий проект», — говорит Хильм-Бьёркман. По её словам, в случае успеха подобный метод проверки можно будет использовать в других местах, в том числе в больницах, домах престарелых, а также на спортивных и культурных мероприятиях.

После получения багажа прибывающих в финский аэропорт пассажиров международных рейсов просят протереть шею салфеткой. В отдельной будке банку с салфеткой ставят рядом с другими, содержащими иные запахи, и собака начинает вынюхивать.

Обычно животное демонстрирует, что обнаружило вирус, тявканьем, указанием лапой или принятием лежачего положения. После чего пассажиру рекомендуется пройти тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с помощью мазка из носа, чтобы подтвердить «вердикт собаки», поясняет издание.

На предварительных университетских испытаниях собаки, которые ранее использовались для выявления таких заболеваний, как рак и диабет, смогли идентифицировать вирус с почти 100%-ной точностью. Даже за несколько дней до того, как у пациента появились симптомы, обращает внимание The Guardian.

Учёные до сих пор не уверены, что именно унюхивают собаки при обнаружении вируса. В недавнем французском исследовании делается вывод, что запах пота у заражённых коронавирусом отличается от запаха пота неинфицированных людей. И, как предполагается, собаки улавливают эту разницу.

Более того, по словам представителей аэропорта Хельсинки, собаки способны идентифицировать COVID-19 по гораздо меньшему молекулярному образцу, чем тесты ПЦР. Для обнаружения вируса лучшим друзьям человека требуется всего 10—100 молекул «по сравнению с 18 миллионами, необходимыми для лабораторного оборудования».

Власти города Вантаа, где расположен международный аэропорт Хельсинки, заявили, что пробная программа, которая должна проводиться четыре месяца, обошлась в сумму €300 тыс. По их словам, эти затраты значительно ниже, чем лабораторные методы тестирования.

Известно, что норки и кошки подхватывали COVID-19. Но, по словам Хильм-Бьёркман, у собак нет рецепторов, необходимых для того, чтобы вирус мог легко закрепиться, и поэтому заразить их не так-то просто. Кроме того, нет каких-либо доказательств того, что они могут передавать вирус людям или другим животным.

Финская организация Wise Nose, специализирующаяся на обучении животных распознавать запахи, тренирует для этого проекта в общей сложности 16 собак, десять из которых, как ожидается, смогут работать в аэропорту. Первые четвероногие выпускники курса — ET, Kossi, Miina и Valo — приступили к службе в эту среду.

Сообщается, что исследователи в Австралии, Франции, Германии и Великобритании, работают над аналогичными проектами. Но Финляндия стала первой страной в Европе, которая привлекла собак для «вынюхивания коронавируса». Аналогичное испытание началось в международном аэропорту Дубая в прошлом месяце, заключает The Guardian.