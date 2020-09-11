NTD: экологическая зачистка в пандемию — «козлиный спецназ» спасает Нью-Йорк от сорняков

Посетители одного из парков, расположенного в Нью-Йорке неподалёку от штаб-квартиры ООН, с удивлением наблюдают в эти дни за рогатыми «садовниками», которые выполняют миссию по очистке территории от сорняков. В парк направили стадо коз, поскольку из-за пандемии администрация парка летом экономила на садовниках. Теперь «козлиный спецназ» должен прямо на месте переработать заросли сорняков в «естественные удобрения», которые обеспечат прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной, передаёт NTD.
Недалеко от штаб-квартиры ООН и крупнейшего финансового района в США пасётся стадо коз. Этих рогатых помощников пригласили в один из парков Нью-Йорка для выполнения очень важной миссии. Но для коз это сущие пустяки — ведь от них требуется просто поедать всё вокруг.
За лето всё здесь заросло сорняками. Их не убирали, поскольку в связи с пандемией экономили средства. Теперь же козы занимаются своим любимым делом.
КЭНДИС ТОМПСОН, менеджер парка: С проблемой сорняков нам помогают справиться рогатые помощники. У нас на этой неделе 20 коз, которые едят вьющиеся растения, шелковицу, черёмуху — и всё, чего в парке стало слишком много.
Парк расположен на территории в восемь тысяч квадратных метров. Но козам для его расчистки потребуется совсем немного времени.
КЭНДИС ТОМПСОН: Мне, чтобы преобразовать в компост такое количество растений, потребуется неизвестно сколько работать! А эти козы всего за три дня решат проблему: они съедят растения — а потом вернут в землю удобрение, которое обеспечит прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной.
Посмотреть на необычное зрелище собрались местные жители.
ДЖЕКИ ТОСКАНО, жительница Нью-Йорка: Прекрасно, что жители города узнают о других, более естественных способах! О том, что наш мир может быть маленьким — и что некоторые дела можно выполнять на местном уровне, и более здоровым способом.
ТОМ ДЖЕНКИНС, житель Нью-Йорка: Очень успокаивает! В мире столько всего происходит. А здесь — просто вода, козы и зелень...
МАЛЬКОЛЬМ ГЭННОН, школьник: Мы находимся возле реки. А они прямо здесь — притом что фермы тут нет!
КЭНДИС ТОМПСОН: Скитлз — здесь босс! Скитлз теперь — глава парка.
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