NTD: экологическая зачистка в пандемию — «козлиный спецназ» спасает Нью-Йорк от сорняков

Посетители одного из парков, расположенного в Нью-Йорке неподалёку от штаб-квартиры ООН, с удивлением наблюдают в эти дни за рогатыми «садовниками», которые выполняют миссию по очистке территории от сорняков. В парк направили стадо коз, поскольку из-за пандемии администрация парка летом экономила на садовниках. Теперь «козлиный спецназ» должен прямо на месте переработать заросли сорняков в «естественные удобрения», которые обеспечат прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной, передаёт NTD.

Недалеко от штаб-квартиры ООН и крупнейшего финансового района в США пасётся стадо коз. Этих рогатых помощников пригласили в один из парков Нью-Йорка для выполнения очень важной миссии. Но для коз это сущие пустяки — ведь от них требуется просто поедать всё вокруг.



За лето всё здесь заросло сорняками. Их не убирали, поскольку в связи с пандемией экономили средства. Теперь же козы занимаются своим любимым делом.



КЭНДИС ТОМПСОН, менеджер парка: С проблемой сорняков нам помогают справиться рогатые помощники. У нас на этой неделе 20 коз, которые едят вьющиеся растения, шелковицу, черёмуху — и всё, чего в парке стало слишком много.



Парк расположен на территории в восемь тысяч квадратных метров. Но козам для его расчистки потребуется совсем немного времени.



КЭНДИС ТОМПСОН: Мне, чтобы преобразовать в компост такое количество растений, потребуется неизвестно сколько работать! А эти козы всего за три дня решат проблему: они съедят растения — а потом вернут в землю удобрение, которое обеспечит прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной.



Посмотреть на необычное зрелище собрались местные жители.



ДЖЕКИ ТОСКАНО, жительница Нью-Йорка: Прекрасно, что жители города узнают о других, более естественных способах! О том, что наш мир может быть маленьким — и что некоторые дела можно выполнять на местном уровне, и более здоровым способом.



ТОМ ДЖЕНКИНС, житель Нью-Йорка: Очень успокаивает! В мире столько всего происходит. А здесь — просто вода, козы и зелень...



МАЛЬКОЛЬМ ГЭННОН, школьник: Мы находимся возле реки. А они прямо здесь — притом что фермы тут нет!



КЭНДИС ТОМПСОН: Скитлз — здесь босс! Скитлз теперь — глава парка.



Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.