Le Monde: ради Пучдемона во французский Перпиньян приехали сотни тысяч каталонцев

Во Франции прошла встреча Карлеса Пучдемона и других лидеров независимой Каталонии со своими сторонниками — ради этого мероприятия свыше 150 тыс. человек пересекли границу соседнего государства, пишет Le Monde. Живущий в изгнании Пучдемон обвиняет Мадрид в радикализации и считает, что признание независимости региона является единственным способом покончить с монархией.

На встречу в Перпиньяне со своим бывшим региональным президентом и евродепутатом Карлесом Пучдемоном собралось свыше 150 тыс. каталонцев, сообщает Le Monde. Во французский город приехали среди прочих бывший президент Женералитета Каталонии Артур Мас и нынешний — Ким Торра, которого назначил на эту должность Пучдемон.

Объявив независимость Каталонии в октябре 2017 года против воли Мадрида, Пучдемон был вынужден бежать в Бельгию, где его охраняет депутатская неприкосновенность. Встреча 29 февраля, которую лидер оппозиции прежде всего хотел видеть праздником со «своим народом», из-за дотошной проверки испанских погранслужб началась с полуторачасового опоздания. Оно не приглушило энтузиазм участников: во время ожидания на гигантском экране транслировались речи тех, кто живёт в изгнании без парламентской неприкосновенности и поэтому не смог присутствовать лично. По оценке организаторов, во Францию приехало более 500 автобусов и 450 кемпинговых фургонов из Барселоны, Жироны и других городов Каталонии с развевающимися красно-золотыми флагами.

Затем, рассказывает издание, пришло время очень политизированных речей. «Мы в центре конфликта между жестокой властью и пацифистским обществом», — заявил Тони Комино, бывший советник каталонского правительства и ещё один евродепутат-изгнанник. Сам Карлес Пучдемон говорил перед толпой только около десяти минут: он настаивал, что «независимая каталонская республика является единственным способом избавиться от монархии — прямой наследницы франкизма».

Певец Пере Фигерес живёт во Франции, но поёт на каталонском по обе стороны границы. По его мнению, сейчас цель Пучдемона — не бороться за независимость Каталонии, а показать радикализацию всей страны. «Нужно чётко понимать: в Испании больше нет демократии», — констатирует Фигерес. Одна молодая каталонка воспринимает приезд лидера независимой республики в качестве демонстрации того, что везде он считается свободным человеком, кроме собственной страны: «Европа признала его неприкосновенность, и только Испания отказывается признавать демократию». Как замечает в связи с этим французская газета, 16 января Европарламент объявил, что рассмотрит требование испанского суда снять неприкосновенность с лидера оппозиционеров.

Встречу с Пучдемоном организовал Совет Республики Каталонии, основанный в Брюсселе. В ноябре он получил место для заседаний своей делегации в Перпиньяне вместе с активистами «Северной Каталонии» на французской территории. Поэтому на прошедшем мероприятии было сложно расслышать французскую речь: каталонский язык стал связующим звеном между всеми присутствующими, для которых не было предусмотрено перевода.

Le Monde отмечает, что встречу в Перпиньяне использовали в своих целях местные кандидаты на муниципальных выборах. Действующий мэр-республиканец Жан-Марк Пухоль с недавних пор начал осуждать радикализацию испанского правительства по отношению к сторонникам независимой Каталонии. По мнению одного из французских каталонцев, Париж с помощью этого мероприятия хочет способствовать переизбранию Пухоля, чтобы не допустить к власти «Национальное объединение» Ле Пен. На встрече с бывшим президентом Женералитета мэр Перпиньяна говорил хорошо продуманными фразами о «жесте гуманизма» и о том, что «свобода слова не имеет границ». Совете Департамента, который Пучдемон посетил со своими соратниками, также не было вопроса об официальном вмешательстве в политику Испании: по словам председателя Эмелин Малерб, каталонцев принимали в качестве «депутатов Европейского парламента».