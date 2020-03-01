Le Monde Оригинал

Le Monde: ради Пучдемона во французский Перпиньян приехали сотни тысяч каталонцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во Франции прошла встреча Карлеса Пучдемона и других лидеров независимой Каталонии со своими сторонниками — ради этого мероприятия свыше 150 тыс. человек пересекли границу соседнего государства, пишет Le Monde. Живущий в изгнании Пучдемон обвиняет Мадрид в радикализации и считает, что признание независимости региона является единственным способом покончить с монархией.
Le Monde: ради Пучдемона во французский Перпиньян приехали сотни тысяч каталонцев
Reuters

На встречу в Перпиньяне со своим бывшим региональным президентом и евродепутатом Карлесом Пучдемоном собралось свыше 150 тыс. каталонцев, сообщает Le Monde. Во французский город приехали среди прочих бывший президент Женералитета Каталонии Артур Мас и нынешний — Ким Торра, которого назначил на эту должность Пучдемон.

Объявив независимость Каталонии в октябре 2017 года против воли Мадрида, Пучдемон был вынужден бежать в Бельгию, где его охраняет депутатская неприкосновенность. Встреча 29 февраля, которую лидер оппозиции прежде всего хотел видеть праздником со «своим народом», из-за дотошной проверки испанских погранслужб началась с полуторачасового опоздания. Оно не приглушило энтузиазм участников: во время ожидания на гигантском экране транслировались речи тех, кто живёт в изгнании без парламентской неприкосновенности и поэтому не смог присутствовать лично. По оценке организаторов, во Францию приехало более 500 автобусов и 450 кемпинговых фургонов из Барселоны, Жироны и других городов Каталонии с развевающимися красно-золотыми флагами.
 
Затем, рассказывает издание, пришло время очень политизированных речей. «Мы в центре конфликта между жестокой властью и пацифистским обществом», — заявил Тони Комино, бывший советник каталонского правительства и ещё один евродепутат-изгнанник. Сам Карлес Пучдемон говорил перед толпой только около десяти минут: он настаивал, что «независимая каталонская республика является единственным способом избавиться от монархии прямой наследницы франкизма».
 
Певец Пере Фигерес живёт во Франции, но поёт на каталонском по обе стороны границы. По его мнению, сейчас цель Пучдемона — не бороться за независимость Каталонии, а показать радикализацию всей страны. «Нужно чётко понимать: в Испании больше нет демократии», — констатирует Фигерес. Одна молодая каталонка воспринимает приезд лидера независимой республики в качестве демонстрации того, что везде он считается свободным человеком, кроме собственной страны: «Европа признала его неприкосновенность, и только Испания отказывается признавать демократию». Как замечает в связи с этим французская газета, 16 января Европарламент объявил, что рассмотрит требование испанского суда снять неприкосновенность с лидера оппозиционеров.
 
Встречу с Пучдемоном организовал Совет Республики Каталонии, основанный в Брюсселе. В ноябре он получил место для заседаний своей делегации в Перпиньяне вместе с активистами «Северной Каталонии» на французской территории. Поэтому на прошедшем мероприятии было сложно расслышать французскую речь: каталонский язык стал связующим звеном между всеми присутствующими, для которых не было предусмотрено перевода.
 
Le Monde отмечает, что встречу в Перпиньяне использовали в своих целях местные кандидаты на муниципальных выборах. Действующий мэр-республиканец Жан-Марк Пухоль с недавних пор начал осуждать радикализацию испанского правительства по отношению к сторонникам независимой Каталонии. По мнению одного из французских каталонцев, Париж с помощью этого мероприятия хочет способствовать переизбранию Пухоля, чтобы не допустить к власти «Национальное объединение» Ле Пен. На встрече с бывшим президентом Женералитета мэр Перпиньяна говорил хорошо продуманными фразами о «жесте гуманизма» и о том, что «свобода слова не имеет границ». Совете Департамента, который Пучдемон посетил со своими соратниками, также не было вопроса об официальном вмешательстве в политику Испании: по словам председателя Эмелин Малерб, каталонцев принимали в качестве «депутатов Европейского парламента».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
выборы демократия Испания Карлес Пучдемон Каталония независимость Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров