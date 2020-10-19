TVE: из-за пандемии всё больше жителей Испании оказываются в «голодных очередях»

Вы сейчас видите так называемые голодные очереди. С каждым разом становится всё больше людей, которые вынуждены просить помощи в виде продуктов питания. И становится всё больше районов, где еженедельно раздают еду. Пандемия обострила положение дел в обществе и привела к резкому увеличению показателей бедности.

В течение 20 лет бедность в мире не росла, однако пандемия прервала эту тенденцию. В прошлом году бедных было более 1,3 миллиарда человек. По данным Всемирного банка, в этом году таковых, возможно, будет на 100 миллионов больше, то есть прирост составит приблизительно 8 процентов.

Испания занимает в Европе третье после Румынии и Болгарии место по уровню детской бедности. В стране в этой ситуации находятся более 2,1 миллиона детей. Об этом говорят данные неправительственной организации Save the Children, которая предупреждает о том, что если не будут приняты меры, треть несовершеннолетних испанцев могут оказаться в условиях бедности.

Почти тысяча семей, большая часть из которых имеет на иждивении несовершеннолетних, обращаются каждую неделю в Ассоциацию жителей Алуче в Мадриде и в прочие подобные организации для получения продуктов питания.

Именно так обстоят дела у Аурелии, которая полжизни проработала в Испании и теперь осталась ни с чем.

АУРЕЛИЯ: Нам нужны продукты питания. У меня пятилетний ребёнок, а я с февраля сижу без работы, поскольку я в течение многих лет трудилась в Испании, как получалось, то уборщицей, то домработницей, то прачкой. А потом мы остались без работы.

Данная история отражает ситуацию, в которой оказались многие. Эта ассоциация занимается раздачей помощи с апреля этого года. Некоторые из получателей, такие как Габриэла, выступают также в качестве волонтёров.



ГАБРИЭЛА: Я начала как получательница, а когда увидела, что они занимаются добрым делом и им нужны люди, то присоединилась к ним.

РОСИО МЕРЧАН, корреспондент TVE: В начале пандемии очередь из людей, приходивших каждую субботу за продуктами питания, была длиной больше квартала. Теперь, несмотря на то что очереди стали короче, людей, обращающихся за помощью, стало больше. Пришлось организовать систему с определённым расписанием, чтобы справиться с раздачей помощи всем нуждающимся.



Между тем продовольственные банки в Испании помогают более чем 1,5 миллиона человек. Тут много безработных, также есть пенсионеры и люди, не получающие пособие по безработице из-за работы без контракта.

ЖЕНЩИНА: Я работала в баре, и теперь ничего не получаю, поскольку у меня не было

(контракта. — ИноТВ).

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я всю жизнь проработала поварихой. А, как вам известно, мы получаем очень, очень маленькую пенсию, и нам не на всё хватает.



Ассоциации просят помощи, призывают делать пожертвования, поскольку, как они говорят, чрезвычайное положение в социальной сфере продлится гораздо дольше, чем в сфере здравоохранения.

Дата выхода в эфир 17 октября 2020 года.