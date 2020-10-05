WP: продовольственные банки США предупреждают о нехватке еды

Американские продовольственные банки — специальные частные учреждения, занимающиеся сбором продуктов питания и их распределением среди малоимущих — оказались в крайне тяжёлом положении из-за пандемии, сообщает The Washington Post. По данным газеты, число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, резко возросло, а пожертвований и волонтёров тем временем становится всё меньше.

Пандемия коронавируса обернулась тяжёлыми последствиями для продовольственной безопасности американцев: согласно данным Бюро переписи населения США, в конце августа около 10% взрослых граждан страны — то есть примерно 22,3 млн человек — жаловались, что им в течение недели хотя бы раз пришлось столкнуться с нехваткой пищи, тогда как в марте их число не превышало 18 млн, пишет The Washington Post. В такой ситуации многие американцы были вынуждены обратиться за бесплатными продуктами в местные благотворительные организации, которым поставляют пищу так называемые продовольственные банки, — однако последние теперь предупреждают, что просто не справляются с такой нагрузкой, предупреждает газета.

Как сообщили The Washington Post в американской сети продовольственных банков Feeding America, объединяющей более 200 таких учреждений по всей стране, в течение ближайших 12 месяцев сеть столкнётся с нехваткой продуктов в общём объёме от 6 до 8 млрд приёмов пищи. По данным издания, в руководстве Feeding America считают, что в следующем году продовольственным банкам потребуется в общей сложности до 17 млрд фунтов (7,7 млрд кг) продуктов питания, или в три раза больше, чем в прошлом году. Такой резкий рост потребности в бесплатной еде связан не только с пандемией, но и с тем, что в ближайшие недели и месяцы будут свёрнуты сразу несколько федеральных программ продовольственной поддержки населения, отмечает обозреватель WP.

О «мрачной» ситуации с наличием продуктов питания уже говорят в Продовольственном банке Бостонской агломерации, который входит в сеть Feeding America. По словам президента банка Кэтрин Д’Амато, если раньше банк распределял около миллиона фунтов продуктов в неделю (около 450 тыс. кг), то сейчас за тот же период расходится от 2 до 2,5 млн фунтов (900 тыс. — 1 млн кг). «Мы за месяц распределяем больше, чем 20 лет назад распределяли за целый год. В восточных районах штата Массачусетс число людей, испытывающих нехватку продовольствия, выросло с 1 на 13 до 1 на 8 человек, а в семьях с детьми статистика ещё печальнее», — цитирует Д’Амато The Washington Post.

При этом продовольственные банки страдают далеко не только от экономических последствий пандемии. Так, например, если раньше граждане самостоятельно приходили в благотворительные организации и набирали себе продукты, сейчас из-за ужесточения мер по социальному дистанцированию коробки с продовольствием собирают волонтёры, что усложнило процесс распределения бесплатной еды. Кроме того, не хватает теперь и самих волонтёров — по словам Д’Амато, тогда как в нормальный год в Продовольственном банке Бостонской агломерации успевало поработать 24 тыс. волонтёров или около 460 в неделю, сейчас в неделю приходит лишь от 100 до 150 человек. Наконец, теперь, на седьмой месяц пандемии, супермаркеты наконец приспособились к возросшему спросу и сбоям в цепочках поставок, поэтому объём продуктов с повреждённой упаковкой или истёкшим сроком годности, поступающих из магазинов в продовольственные банки, резко упал, перечисляет обозреватель WP.

Проблемы, с которыми сталкиваются в Бостоне, возникают и в других регионах. «Никогда не встречала таких странных и сложных обстоятельств, как сейчас», — признаётся в беседе с корреспондентом The Washington Post исполнительный директор действующего в Милуоки (штат Висконсин) продовольственного банка и благотворительной организации Hunger Task Force Шерри Тасслер. Как подчёркивает Тасслер, пандемия осложнила процесс распределения продовольствия, что особенно сильно ощущают люди, не имеющие собственных транспортных средств или проживающие в труднодоступных районах. По мысли Тасслер, продовольственные банки США просто не в состоянии справиться с нынешним кризисом в одиночку.

По словам главного исполнительного менеджера Feeding America Кэти Фитцджеральд, проведённый сетью с 15 по 28 сентября опрос показал, что входящие в неё продовольственные банки столкнулись с ростом спроса на продукты питания в среднем на 56%, а в августе банки сети распределили около 593 млн приёмов пищи, или на 64% больше, чем в обычные месяцы до начала пандемии. Как отмечает Фитцджеральд, дополнительно на региональные программы продовольственной помощи давят природные катаклизмы. «Многие продовольственные банки до сих пор испытывают задержки с поставками из-за урагана «Лора» и калифорнийских лесных пожаров, поскольку нам требуется собирать ещё больше пищи, чтобы обеспечить эти особенно пострадавшие регионы», — поясняет она.

Американские аналитические центры сообщают, что в США около 5 млн детей живут в семьях, не имеющих средств на регулярное питание, говорится в материале The Washington Post. При этом программа Pandemic EBT, в рамках которой семьи с детьми, временно потерявшими из-за пандемии доступ к бесплатным или дешёвым обедам в школах, получают на специальные электронные карты субсидии на питание, прекращает действие уже на этой неделе, если президент Дональд Трамп не подпишет соответствующие законопроекты. На прошлой неделе палата представителей США поддержала выделение дополнительных $8 млрд на программы продовольственной помощи населению, в рамках которой планировалось и продление Pandemic EBT, однако сенат в среду одобрил другой законопроект, который зафиксирует бюджеты всех федеральных ведомств на нынешнем уровне до 11 декабря, отмечается в статье.

По данным The Washington Post, в мае-июне нынешнего года федеральные власти США зафиксировали резкое увеличение граждан, получающих помощь в рамках Программы льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program или SNAP, ранее известной как программа выдачи продуктовых талонов) — их стало больше на 6 млн человек по сравнению с февралём. Американское Министерство сельского хозяйства в связи с пандемией ранее уже разрешило всем штатам до конца налогового года — то есть до 30 сентября — в экстренном порядке увеличивать размер пособия SNAP до максимального для всех семей, однако, как предупреждают американские правозащитники, почти 40% подключённых к программе семей (в общей сложности 16 млн человек, включая 7 млн детей) и без того получали максимальные выплаты, а потому на практике не ощутили никакой поддержки от государства, разъясняет автор статьи. По этой причине Кэти Фитцджеральд и другие руководители благотворительных учреждений призывают федеральные власти увеличить выплаты по SNAP на 15%.

Проблемы с Pandemic-EBT и SNAP дополнительно усугубляют положение продовольственных банков — а, как предостерегает один из руководителей клиники для детей с отставанием в росте и физическом развитии при Бостонском медицинском центре Меган Сандэл, нехватка продуктов питания оборачивается для детей серьёзными и долговременными последствиями. Как заявила Сандэл в интервью The Washington Post, её клиника зафиксировала рост числа обращений на 40%, и примерно две трети обратившихся жалуются на недостаток пищи. По словам Сандэл, если раньше малоимущим американцам приходилось сводить концы с концами лишь к концу месяца, то сейчас они полностью расходуют свои бюджеты на питание к третьей или даже ко второй неделе. «Родители за обедом или ужином уходят из столовой на кухню, чтобы их дети не замечали, что они сами не едят», — рассказывает она.

Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью в минувший вторник рапортовал о том, что продовольственные банки страны получили от американских фермерских хозяйств по программе «Фермеры — семьям» более 100 млн продуктовых наборов, и в нынешнем месяце фермеры получили в рамках программы третий раунд федеральных контрактов на поставку продуктов. Между тем, как отмечает Кэти Фитцджеральд, тогда как отдельные регионы действительно выиграли от данной программы, многие другие вообще не получили по ней еды. «Во время первой фазы были районы, которые не получили вообще ничего. Во время второй охват стал получше, но всё равно ситуация от региона к региону сильно варьировалась», — цитирует её The Washington Post. Как подчёркивает Фитцджеральд, продовольственные банки являются частными организациями и не получают государственного финансирования, существуя на пожертвования от частных лиц и компаний, однако во время пандемии организовывать мероприятия по сбору средств им стало гораздо труднее.