USA Today: телеканалы США не стали терпеть слова Трампа о попытках «украсть» у него победу

Несколько крупнейших новостных каналов Америки прекратили прямой эфир с пресс-конференции Дональда Трампа по итогам выборов в четверг, в ходе которой президент обвинил оппонентов в попытке «украсть» у него победу, пишет USA Today. Как подчёркивается в материале издания, многие ведущие, поясняя для зрителей решение остановить трансляцию, раскритиковали Трампа и назвали его утверждения ложью.

Ряд американских каналов в четверг прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа, в которой он заявил о своей победе на выборах и высказал несколько замечаний, «не соответствующих действительности», сообщает USA Today.

По данным газеты, быстрее всего на «ложь» из уст президента отреагировал канал MSNBC — ведущий канала Брайан Уильямс прервал трансляцию с пресс-конференции Трампа всего через 35 секунд после её начала, чтобы проверить его утверждения на достоверность. При этом возобновлять трансляцию на канале уже не стали, подчёркивается в материале USA Today. В свою очередь, каналы CNN и Fox News транслировали пресс-конференцию целиком.

Трансляцию выступления в конечном итоге также остановили каналы NBC, CNBC, CBS и ABC, говорится в статье. Ведущий ABC Дэвид Муир, который прервал эфир после того, как президент обвинил оппонентов в попытке учесть «незаконные» бюллетени и «украсть» у него победу, позже объяснил такое решение в специальном выпуске своей программы. «Президент отлично понимал, что делает, понимал, что его слушает большая аудитория новостных каналов, ведь его выступление сегодня вечером транслировалось прямо во время новостных выпусков. Ну а мы, услышав его замечания в том ключе, что «если посчитать законные голоса, я точно побеждаю, а если учесть незаконные, у меня могут украсть победу», поняли, что настал момент это всё свернуть и проверить его слова на достоверность в прямом эфире, — цитирует Муира USA Today. — Мы сегодня не видели, чтобы кто-то что-то пытался украсть. У нас демократическое государство, и мы попросили американский народ проявить терпение».

«То, какое решение приняли разные каналы о том, продолжать трансляцию или нет, показало раскол среди журналистов по поводу того, необходимо ли транслировать заявления американского президента, которого считают самым могущественным человеком в мире, полностью вне зависимости от их достоверности, или же нужно в какой-то момент прекратить передачу ложной и потенциально опасной информации, чтобы помешать её распространению», — рассуждает обозреватель USA Today.

Как подчёркивает журналист, сама USA Today также решила прекратить трансляцию выступления Трампа на своём сайте после того, как президент позволил себе «нападки» в отношении честного характера выборов. «Президент Трамп, не представив никаких доказательств, заявил, что президентские выборы прошли с нарушениями и фальсификациями. Мы быстро прекратили прямую трансляцию его заявлений на сайте и удалили видео с пресс-конференцией со всех своих платформ. Наша задача — распространять правду, а не ничем не подкреплённые теории заговора», — заявила позже главный редактор газеты Николь Кэрролл.

Ведущий MSNBC Уияльмс, поясняя зрителям, почему трансляция выступления Трампа была прервана так быстро, также отметил, что заявления президента были некорректными. «Итак, мы вновь оказываемся в необычном положении и вынуждены не только перебивать президента США, но и и его поправлять, — приводит USA Today слова журналиста. — По нашим данным, никаких «незаконных» голосов не было и о победе Трампа речи не идёт». Как отмечается в материале USA Today, «незаконными» президент США ошибочно назвал те голоса, подсчёт которых на момент его выступления ещё не был завершён; эти голоса, отданные гражданами страны по почте, по мере их учёта продвигают его соперника Джо Байдена всё ближе к победе.

Ведущий CNBC и бывший журналист Fox News Шепард Смит также объяснил решение прервать эфир с пресс-конференции Трампа тем, что его слова «по большей части были полной неправдой». «За всю свою 30-летнюю карьеру мне ни разу раньше не приходилось прерывать выступления президента США. Мы раз за разом удерживались от такого шага даже тогда, когда так поступали другие. Но если любой другой человек попытался бы воспользоваться нашей платформой для того, чтобы солгать зрителям, мы бы его остановили. И честно говоря, всему есть предел», — заявил Смит.

В эфире CNN, где выступление Трампа показали полностью, президента сразу после завершения трансляции резко осудил ведущий Джейк Тэппер. «До чего же печальный вечер вышел сегодня для Соединённых Штатов — ведь гражданам пришлось услышать ложные обвинения в попытке украсть победу на выборах, вот такие нападки на нашу демократию при помощи неправды, бесконечной лжи об украденных выборах. Никаких доказательств его словам нет, он взял и оклеветал честный процесс подсчёта голосов во многих штатах. Значит, когда он в каком-то штате побеждает — это по закону, а когда проигрывает… Какое убожество. Это ложь. Это отвратительно и, честно говоря, убого», — возмутился журналист.

По данным USA Today, утверждения Трампа оспорили даже на Fox News — главный корреспондент канала в Белом доме Джон Робертс, попытавшись оправдать стратегию президента после завершения голосования, всё же отметил, что его слова о фальсификациях не соответствуют действительности. «Никаких доказательств в пользу этих слов мы ещё не видели», — заявил Робертс, предположив, что Трамп скорее всего рассчитывает, что после завершения подсчёта всех голосов окажется проигравшим, а потому планирует пойти на второй срок «другим путём», попытавшись завоевать победу через суд.