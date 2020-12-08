Conversation: России есть отчего радоваться избранию Байдена

Хотя Россия на недавних выборах в США делала ставку на Дональда Трампа и не спешила поздравлять его конкурента с победой, на самом деле ей есть чему порадоваться, пишет The Conversation. Вместе с Байденом в их отношения может прийти стабильность, будут реанимированы прежние соглашения, а Путин сможет на контрасте укрепить свой внутренний рейтинг.

Победа Джо Байдена выявит положение дел в России, пишет автор статьи в The Conversation. По его словам, то, какую реакцию и какие надежды она вызвала, говорит о ситуации в России сегодняшнего и будущего дня, а также о том, как российские лидеры воспринимают мир.



В 2020 году, как и 30 лет назад, отношения между Россией и США по-прежнему полны стереотипов времён холодной войны. Тогда они воплощали собой два полюса-антипода, но при этом подпитывали друг друга. Интернета и открытых границ не было, так что советские люди получали информацию об Америке из газеты «Правда», а на восприятие американцев во многом влиял Голливуд.



Те времена давно прошли, но остатки прежнего менталитета продолжают существовать, в том числе формировать мышление «бывшего полковника КГБ, который находится у руля нынешней России». Джо Байден станет уже пятым американским президентом на его политическом веку.



Его предшественник Дональд Трамп возродил в Москве надежду на новый раздел мира на основе распределения баланса сил. Ссылаясь на неназванного собеседника, близкого к российской власти, автор пишет, что для России избрание Трампа было как джекпот в казино. Впрочем, вскоре эта эйфория испарилась, поскольку Трамп не снял с России санкции и стал, наоборот, противодействовать строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Так что непредсказуемость того, кого в Москве слишком быстро водрузили на пьедестал друга, похоронила для России надежду на создание совместной и долгосрочной «дорожной карты» с Вашингтоном.



И всё же из двух зол Трамп был для России меньшим, отмечает автор статьи, так что она долго не хотела признавать официально победу Байдена. Наконец, смирившись, Россия увидела, что новые американские власти готовы сотрудничать с Москвой по основополагающим вопросам — международной безопасности и разоружению.



И хотя Москва от прихода Байдена ничего не ждёт и для неё это возвращение к статус-кво, автор статьи видит два аспекта, которые способны вызвать у Путина чувство удовлетворения.



Во-первых, российский президент рассчитывает, что на смену эксцентричному Трампу, нарушавшему все правила, придёт уже знакомое лицо, стабильность. Во-вторых, приход к власти в США президента, который уделяет большое внимание либеральным ценностям, даст возможность российским силовикам занять по отношению к Штатам ещё более резкую позицию. Возобновление противостояния двух стран, по их мнению, может подстегнуть популярность Путина среди собственного электората.



С одной стороны, Россия и США станут активнее спорить по стратегическим вопросам, поскольку команда Байдена намерена восстанавливать лидерство США. С другой — Байден хочет реанимировать соглашение по Ирану и продлить СНВ-III, а также сохранить добрые отношения с ЕС, так что, возможно, не станет мешать «Северному потоку — 2».



Часть российского общества видит в избрании Байдена признак надежды, как, например, Михаил Горбачёв, который называет будущего американского президента честным и рассудительным человеком.



Если отношения между Россией и США станут мирными, то это будет добрая новость для всего мира в эти сложные времена, делает вывод автор статьи в The Conversation.



