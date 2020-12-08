Independent Оригинал

Independent: Трамп планирует «затмить» инаугурацию Байдена массовым митингом оппозиции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
20 января уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести масштабное мероприятие, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, сообщает Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. Он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и выступить там в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.
Independent: Трамп планирует «затмить» инаугурацию Байдена массовым митингом оппозиции
Reuters

Уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести 20 января массовый митинг оппозиции, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, сообщает Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. По имеющейся информации, он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и там выступить в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.

При этом Трамп собирается пропустить церемонию приведения Байден к присяге и даже не собирается приглашать его и его супругу в Белый дом, как этого требует традиция. Попытка уходящего президента привлечь к себе внимание вряд ли кого-то удивит, ведь он уже давно говорил о желании избраться в 2024 году.
 
Впрочем, пока что никаких официальных объявлений не было, но недавно, выступая перед национальным комитетом республиканской партии, он признал, что хотел бы принять участие в президентской гонке. «Эти четыре года были потрясающими, — сказал Трамп. — Мы пытаемся продлить их ещё на четыре. Если не выйдет, я увижусь с вами через четыре года».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Independent Великобритания Европа
теги
Белый дом Джо Байден Дональд Трамп президент президентские выборы США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров