Independent: Трамп планирует «затмить» инаугурацию Байдена массовым митингом оппозиции

20 января уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести масштабное мероприятие, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, сообщает Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. Он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и выступить там в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.

Уходящий президент США Дональд Трамп собирается провести 20 января массовый митинг оппозиции, чтобы «затмить» инаугурацию своего преемника Джо Байдена, сообщает Independent со ссылкой на анонимный источник в окружении главы Белого дома. По имеющейся информации, он собирается полететь в штат Флорида на борте номер один и там выступить в ангаре аэропорта, объявив о своём намерении баллотироваться повторно в 2024 году.

При этом Трамп собирается пропустить церемонию приведения Байден к присяге и даже не собирается приглашать его и его супругу в Белый дом, как этого требует традиция. Попытка уходящего президента привлечь к себе внимание вряд ли кого-то удивит, ведь он уже давно говорил о желании избраться в 2024 году.

Впрочем, пока что никаких официальных объявлений не было, но недавно, выступая перед национальным комитетом республиканской партии, он признал, что хотел бы принять участие в президентской гонке. «Эти четыре года были потрясающими, — сказал Трамп. — Мы пытаемся продлить их ещё на четыре. Если не выйдет, я увижусь с вами через четыре года».