NBC: у Джулиани диагностировали COVID-19 — Трамп поделился в Twitter

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заразился коронавирусом. Как отмечает NBC, Джулиани играл ведущую роль в оспаривании результатов президентских выборов. Трамп пожелал своему адвокату скорейшего выздоровления и заявил, что продолжит бороться за победу.
Сегодня COVID поразил ещё одного человека в ближнем круге Трампа. Руди Джулиани, который разъезжал по четырём штатам, возглавлял кампанию президента по оспариванию итогов выборов, а ещё сегодня утром выступал от его имени по телевидению…
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Дональда Трампа:Думаю, в Джорджии мы, пожалуй, продвинулись дальше всего…
Всего несколько часов спустя президент объявил в Twitter, что у Джулиани диагностирован COVID: «Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим!»
В Джорджии президент поставил своё возмущение в центр внимания.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Они смошенничали и сфальсифицировали наши президентские выборы. Но мы всё равно на них победим! Всё равно победим!
А сторонники потакали ложным и необоснованным заявлениям президента, обещая бороться за Трампа.
ГОЛОСА:Борись за Трампа! Борись за Трампа!
И сегодня — новый отпор со стороны чиновников-республиканцев в Джорджии, с которых уже хватит.
ГЭБРИЕЛ СТЕРЛИНГ, администратор избирательной системы штата Джорджия: Утверждения президента ложные, это дезинформация, они нагнетают гнев и страх у его сторонников. А я, чёрт возьми, голосовал за него!
На кону — большее, чем будущее президента. Два вторых тура голосования в Джорджии определят, какая партия будет контролировать сенат.
ДЖЕФФ ДУНКАН, вице-губернатор Джорджии:Я беспокоюсь, что, если продолжать подливать масла в огонь по поводу дезинформации, это ослабит наши позиции на втором туре 5 января.
Президент хочет, чтобы губернатор Джорджии Брайан Кемп собрал законодателей штата для аннулирования утверждённой победы Байдена. Обречённая затея.
Союзница Трампа Кейли Макэнани призвала вмешаться, допустив при этом оговорку и выйдя из образа.
КЕЙЛИ МАКЭНАНИ, пресс-секретарь Белого дома: Если мы потеряем эти два места в сенате, угадайте, кто будет подавать решающий голос в вопросах управления нашей страной? (Избранный вице-президент США. — ИноТВ) Камала Харрис.
Во время своего 99-минутного выступления президент попытался отменить поражение силой желания.
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я не хочу ждать 2024 года! Я хочу вернуться через три недели!
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