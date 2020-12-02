MSNBC: «вечный абонемент на выход из тюрьмы» — Трамп может превентивно помиловать своих детей

Как сообщает The New York Times, президент США обсуждал с советниками возможность помилования своих старших детей — Дональда, Эрика и Иванки, а также своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. MSNBC подчёркивает, что никто из них не был осуждён за какое-либо преступление, однако в истории США уже были примеры, когда людей миловали заранее и неизвестно за что.

Вот новый заголовок The New York Times о новых помилованиях. Он гласит, что президент обсуждал со своими советниками помилование своих трёх старших детей и Джулиани. Первое, что я подумал: «Бедная Тиффани Трамп. Как всегда». Но… А что, можно помиловать своих трёх старших детей и своего адвоката? Это вполне вписывается в его полномочия, Ким?



КИМ УЭЙЛИ, аналитик CBS News по юридическим вопросам: Вы приводите пример, который я упоминала на NPR, но я вчера могла бы привести и дополнительный пример. Это как поставить перед Белым домом киоск: «Вы даёте мне деньги, а я вам — помилования». Это был бы ярчайший, запредельный пример злоупотребления правом помилования. И вот до чего мы дошли, мы действительно это обсуждаем, и это доказывает необходимость ограничений.



Должна отметить, что взяточничество… Помните, мы долго обсуждали импичмент? Взяточничество прямо указано как основание для импичмента, а помилование нельзя использовать для того, чтобы отделаться от импичмента. Так что, я думаю, это само по себе показывает, что взяточничество… не это имели в виду создатели конституции, они считали, что помилование — это милосердие и что пользоваться им надо рассудительно. А помиловать своих детей за неуказанные преступления… Это, вероятно, проблематично.



И это возвращает нас к интересным фактам из истории помилований. Одно дело — сказать, что человек совершил какое-то преступление, признал свою вину или осуждён присяжными, выражает раскаяние или угрызения совести… Или даже если вы считаете, что судебный процесс должен был проходить иначе, например, человека судили как взрослого, а не должны были… Неважно. Но идея помиловать заранее… Этакий вечный федеральный абонемент на выход из тюрьмы. Знаете, когда судебный процесс ещё не начинался…



Мы видели это, когда (президент США. — ИноТВ) Форд помиловал (экс-президента США. — ИноТВ) Никсона. Думаю, это самый известный случай. Похоже, что именно об этом идёт речь в данном случае, с Джулиани и тремя старшими детьми, которые, насколько нам известно, не были осуждены за преступления. Может быть, они их много совершили и не хотят привлекаться к ответственности? Я не знаю. Это странно. Я бы не просил о помиловании, не думаю, что я его заслуживаю, ведь я, кажется, ничего преступного не сделал.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2020 года.