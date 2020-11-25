CNN: Трамп вполне может помиловать не только Флинна и Манафорта, но и самого себя

Президент США Дональд Трамп подумывает о помиловании бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, поскольку заинтересован в том, чтобы защитить от юридической ответственности людей, которые обладают информацией, способной ему навредить, считает корреспондент CNN Джон Харвуд. При этом, по словам журналиста, глава Белого дома также может помиловать Пола Манафорта и по возможности даже самого себя.

Давайте начнём с вас, Джон. Этим вечером канал CNN узнал о том, что президент Трамп рассматривает вопрос о помиловании своего давнего знакомого — бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Что вы можете нам об этом сказать?



ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Лора, именно этого мы и ожидали. Президент в личных беседах и публично давал понять, что может так поступить. Не знаю, принято ли уже окончательное решение, но этот вопрос, определённо, обсуждается. Президент заинтересован в помиловании тех, кто может обладать информацией, которая способна ему навредить.



Минюст при президенте Трампе… Билл Барр пытался пересмотреть итоги расследования в отношении Майкла Флинна. Судья Салливан в Вашингтоне этому помешал. Однако для президента есть обходной путь — помиловать Майкла Флинна.



Кроме того, есть ещё Пол Манафорт, которого приговорили к тюремному заключению. Роберт Мюллер обвинил его в том, что он, согласившись сотрудничать, солгал следователям и в его отношении было начато дополнительное судебное разбирательство. Так что вполне можно ожидать также помилования Пола Манафорта и других людей из ближнего окружения президента, которые могут быть привлечены к юридической ответственности, не исключая и самого президента.



Не знаю, рассматривал ли он этот вопрос. Лора, вы лучше меня можете рассказать, есть ли у него законные полномочия помиловать самого себя. Но можно биться об заклад: если он придёт к выводу, что может это сделать, и посчитает, что ему это необходимо, то он непременно это сделает.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.