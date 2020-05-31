Редколлегия Washington Times: с преследованием Майкла Флинна нужно покончить сейчас же

Министерство юстиции США постановило закрыть дело против советника Дональда Трампа Майкла Флинна, поскольку его вели неправильно. Однако судья отказывается это делать. Журналисты Washington Times возмущены ситуацией и призывают покончить с этим преследованием и перестать «погонять умирающее дело».

Дело о «сговоре» между Россией и Трампом давно было признано ненастоящим и «похоронено в анналах грязной политики», за исключением одного ответвления — бесконечного преследования бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которое «притворяется» законным следствием, пишет в своей редакционной статье Washington Times. Авторы статьи настаивают, чтобы справедливость восторжествовала и обвинения против Флинна были сняты.

Так, 1 июня истекает срок, к которому судья Эммет Салливан должен объяснить, почему он не снял обвинения с Флинна, хотя министерство юстиции США сказало так сделать. «Не нужно иметь корочку юридического вуза, чтобы понять, как глупо пинать мёртвую кобылу», — пишут авторы статьи. Но Салливан, по их словам, продолжает «погонять умирающее дело». Он теперь привлёк к вынесению вердикта других людей, в числе которых, например, бывший федеральный судья, открыто выступавший за преследование Флинна.

Сам судья Салливан нанял юриста из Вашингтона, чтобы тот представлял его на апелляции. Авторы статьи иронизируют, как это возможно, что юристу нужен другой юрист и адвокат, которые бы пришли на помощь. Впрочем, они отмечают, что у судей нет иммунитета к народному недовольству.

Больше того, авторы статьи напоминают, что, по новым данным, вообще желание администрации Обамы проследить за Флинном было связано с политическим вредительством, а не с опасениями по поводу национальной безопасности.

Однако, когда Салливан предстанет перед апелляционным судом, их интересовать будет не это, а то, почему рядовой судья, руководствуясь своим субъективным мнением, противится решению министерства юстиции, которое постановило закрыть дело, чтобы обеспечить право Флинна на правильное ведение следствия.

Дело Флинна весьма необычное, пишет редколлегия Washington Times. «Пока следователи углубляются в мотивацию тех, кто расследовал дело о «сговоре» Трампа и России, омерзительные подробности продолжают доказывать, что с преследованием Майкла Флинна должно быть покончено. Сейчас же».