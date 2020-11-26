CNBC: Трамп помиловал индейку — а затем и своего экс-советника

На следующий день после традиционного помилования индейки ко Дню благодарения Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщает CNBC. Как отмечает корреспондент телеканала, до сих пор Трамп пользовался правом помилования реже, чем другие президенты, однако в последние недели у власти он может освободить от уголовного преследования и наказания ещё многих, в том числе, возможно, и самого себя.

Вчера президент Трамп помиловал птицу ко Дню благодарения, а сегодня — бывшего советника по национальной безопасности, признавшего себя виновным во лжи ФБР о своих контактах с российским послом. Преступник Флинн и индюк Кукуруза, вы оба теперь свободны!



Майкл Флинн дважды признал себя виновным в том, что солгал федералам о своём общении с российским (послом. — ИноТВ) Сергеем Кисляком. Он боролся в суде за то, чтобы отозвать это признание. Главный демократ в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф обвиняет президента в том, что тот злоупотребляет правом помилования, чтобы, цитирую, «защитить тех, кто лжёт, покрывая его». Конец цитаты.



Министерство юстиции называет помилование правомерным.



С нами на связи Кейла Тауше. Кейла, президент уже некоторое время усиленно намекал, что собирается это сделать. Так что стоит ли удивляться? Нет?



КЕЙЛА ТАУШЕ, корреспондент CNBC: Нет, Шеп. Президент Трамп годами называл генерала Флинна очень хорошим человеком, которого власти должны полностью оправдать. И сегодня вечером Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что Флинна вообще не должны были преследовать.



Президент Трамп давно считает, что правоохранительные органы обошлись с Флинном несправедливо. И это мнение также неофициально повлияло на другие политические решения. В частности, два высокопоставленных чиновника администрации сообщают мне, что этой весной президент Трамп убрал инспектора Гленна Файна с поста руководителя комитета, контролирующего экономическую помощь в связи с коронавирусом, потому что Файн приостановил, но оставил открытым расследование в отношении Флинна в Министерстве обороны. Даже притом, что Министерство юстиции открыло, а потом закрыло собственное уголовное дело.



Дело Флинна повлекло за собой увольнение директора ФБР Джима Коми и назначение Роберта Мюллера специальным прокурором. Он также стал первым из горстки соратников Трампа по избирательной кампании 2020 года, осуждённых за разнообразные и, как правило, не связанные преступления.



Среди них Роджер Стоун, приговорённый к семи годам лишения свободы, его приговор был сокращён в июле. Стив Бэннон и Пол Манафорт, в разное время председательствовавшие в избирательном штабе Трампа. И заместитель председателя Рик Гейтс. Эти люди не были помилованы.



До сих пор президент Трамп пользовался своим правом помилования реже, чем любой другой президент нашего времени. Но это может измениться. Помилование Флинна может стать первым в новой, последней волне помилований. И сейчас, Шеп, звучат вопросы о том, может ли президент Трамп превентивно помиловать сам себя. Настолько широко конституционное право помилования.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.