Bloomberg: Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство, хотя Трамп намекал на помилование

05:21 Байден заявил о предполагаемом вмешательстве России и КНР в выборы Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что все страны, которые потенциально могут вмешаться в американские выборы, «заплатят за это».

04:56 В Якутии попросили правительство России увеличить субсидии на санавиацию Правительство Якутии попросило власти России увеличить субсидии в региональный бюджет на развитие санитарной авиации.

04:36 Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от COVID-19 США сделают объявление о готовности своей вакцины от коронавируса в течение нескольких недель, заявил американский президент Дональд Трамп.

04:16 Число случаев коронавируса в Канаде достигло 209 148 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 2 788, что является новым антирекордом, и достигло 209 148.

03:56 Масочный режим в метро Москвы контролируют 20 мобильных групп Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в метрополитене Москвы осуществляют 20 сводных мобильных групп.

03:38 Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 053 650 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 16 325 и достигло 1 053 650.

03:20 Израиль нанёс удар по ХАМАС в ответ на пуски ракет Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по позициям движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет в израильскую сторону.

03:05 Протоиерея Смирнова отпоют в храме Христа Спасителя Отпевание скончавшегося в среду, 21, октября, протоиерея Димитрия Смирнова пройдёт в храме Христа Спасителя в пятницу, 23 октября.

02:58 Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 990 270 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8 570 и достигло 990 270.

02:45 Япония и Великобритания подпишут договор о свободной торговле Япония и Великобритания, в пятницу, 23 октября, намерены подписать двустороннее соглашение о свободной торговле, которое было заключено в сентябре.

02:18 СМИ: Ряд сенаторов США призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным Несколько американских сенаторов письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину, в нём они призвали к введению санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

02:02 Число случаев коронавируса в Алжире достигло 55 357 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Алжире возросло на 266 и достигло 55 357.

01:48 Песков: Россия не намерена терпеть хамство Российская сторона не намерена терпеть хамство, но настроена продолжать попытки объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

01:32 Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 5 332 634 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 33 862 и достигло 5 332 634.

01:18 США ввели санкции против связанных с «Хезболлой» и КСИР лиц США внесли в санкционных список двух членов шиитской ливанской партии «Хезболла», а также одного человека и три организации, имеющие связь с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

01:02 США обвинили Россию в попытке взлома сетей местных властей США обвинили Россию в попытке вторжения в сети местных властей на уровне штатов и муниципалитетов. Об этом говорится в совместном заявлении ФБР и Министерства внутренней безопасности.

00:59 Впервые с 2012 года российские команды не выиграли ни одного матча на старте групповых этапов еврокубков По итогам матчей первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не сумел одержать победу.

00:50 Песков: Путин заинтересован в реанимации отношений с США Президент России Владимир Путин заинтересован в возможности реанимировать отношения с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

00:37 ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме матча баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА потерпел поражение от сербской «Црвеной Звезды» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

00:21 «Тоттенхэм» разгромил ЛАСК в матче Лиги Европы Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над австрийским клубом ЛАСК в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

00:15 В Кремле заявили об открытости России для диалога с США Кто бы из сторон ни победил на выборах президента в США, они не уйдут от русофобства, но Россия открыта для диалога по общим темам в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

00:09 АЕК Карреры проиграл «Браге» в матче Лиги Европы Афинский АЕК потерпел разгромное поражение от португальской «Браги» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

00:02 «Лестер» разгромил «Зарю» в Лиге Европы Английский «Лестер Сити» одержал победу над украинской «Зарёй» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

23:58 Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, будет ли он претендовать на пост главы государства после 2024 года.

23:56 «Милан» обыграл «Селтик» в Лиге Европы Итальянский «Милан» одержал победу над швейцарским «Селтиком» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

23:55 В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных За прошедшие сутки 93 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

23:52 Дебютный гол Гайча не помог ЦСКА победить «Вольфсберг» в матче Лиги Европы Московский ЦСКА и австрийский «Вольфсберг» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

23:47 Террористы совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:41 Касаткина проиграла Брэйди во втором круге турнира WTA в Остраве Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Остраве.

23:38 В Бразилии приостанавливают борьбу с лесными пожарами Институт по защите окружающей среды Бразилии (Ibama) заявил о приостановке всех операций по борьбе с лесными пожарами в стране в связи с нехваткой средств.

23:38 В Кремле анонсировали контакты на экспертном уровне с США по договору СНВ Контакты России и США на экспертном уровне по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) состоятся в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

23:35 Шлеменко считает, что бой Нурмагомедов — Гэтжи продлится все пять раундов Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

23:28 Нурмагомедов заявил, что хочет быть строгим отцом Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о воспитании детей.

23:27 Число жертв коронавируса в Африке превысило 40 тысяч Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 40 тыс.

23:17 В Кремле выразили надежду на продление СНВ-III на год Москва надеется, что будет достигнута договорённость с Вашингтоном о продлении договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-III) на год, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23:16 НХЛ на неопределённый срок перенесла «Зимнюю классику» и Матч всех звёзд Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе на неопределённый срок «Зимней классики» и Матча всех звёзд.

23:08 Стало известно, когда Магомедов дебютирует в Bellator Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедов проведёт дебютный бой под эгидой промоушена Bellator до конца 2020 года.

23:06 В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом В Москве за сутки скончались 62 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 6249. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

23:03 Власти Валенсии решили ввести комендантский час из-за пандемии Правительство испанского автономного сообщества Валенсия приняло решение о введении на территории региона комендантского часа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

23:01 Гурьянов продлил контракт с клубом НХЛ «Даллас» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Денисом Гурьяновым.

22:53 ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

22:43 Нурмагомедов: во мне ещё горит огонь соперничества Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей мотивации к продолжению выступлений в смешанных единоборствах.

22:35 «Автомобилист» крупно обыграл «Нефтехимик» в КХЛ Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:34 Израиль сообщил о запуске ракет из сектора Газа Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону израильской территории.

22:29 «Спартак» в Санкт-Петербурге победил СКА в матче КХЛ Московский «Спартак» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:27 СК проверит информацию об угрозах вдове и дочери актёра Баталова Следователи проверят информацию об угрозах в адрес вдовы и дочери актёра Алексея Баталова, а также о сборе средств от их имени. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

22:23 Хачанов обыграл Бергса и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Антверпене Россиянин Карен Хачанов одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в бельгийском Антверпене.

22:18 Рябков: Россия не станет одна замораживать свои ядерные арсеналы Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не намерена в одностороннем порядке замораживать ядерные арсеналы.

22:06 Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 90 тысяч Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии достигло 90 380.