NBC: несмотря на отсутствие доказательств, Трамп настаивает на фальсификации выборов

Хотя генеральный прокурор Билл Барр не нашёл доказательств фальсификации на прошедших выборах, президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на махинациях с голосованием по почте, передаёт NBC. Кроме того, глава государства обсуждал «превентивные помилования» для членов своей семьи и ближайших соратников, при этом Министерство юстиции проводит расследование по подозрениям в даровании президентского помилования в обмен на финансовую помощь.

В 46-минутном видео, которое сняли в Белом доме без прессы, президент настаивает на своих необоснованных заявлениях о широкомасштабной фальсификации выборов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Махинация с голосованием по почте является последней частью их четырёхлетних усилий по отмене выборов 2016 года. И это было словно жизнь в аду.

Всего день назад его собственный генеральный прокурор отступился от президента. NBC News потребовал ответа у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC в Белом доме: Он по-прежнему доверяет Биллу Барру?

КЕЙЛИ МАКЭНАНИ, пресс-секретарь Белого дома: Если у президента будут какие-либо объявления по поводу штата сотрудников, вы первые об этом узнаете.

Белый дом также не заостряет внимание на сообщениях, что президент всё больше сосредотачивается на помилованиях. Многочисленные источники, знакомые с ситуацией, передают, что президент обсуждал возможные «превентивные помилования» — которые не запрещены законом — для некоторых своих старших детей и других близких соратников, таких как Руди Джулиани. Последний отрицал, что такие обсуждения имели место.

КЕЙЛИ МАКЭНАНИ: Я не слышала никаких упоминаний о каких-либо помилованиях в разговорах, которые вели со мной в Белом доме.

КРИСТЕН УЭЛКЕР: Также в центре внимания — материалы суда, согласно которым федеральные следователи расследуют, оказывал ли кто-либо значительную политическую помощь (давал взятку. — ИноТВ) в обмен на президентское помилование.

И хотя неясно, кто в этом замешан, потому что документы подверглись сильному редактированию, Министерство юстиции США заявляет, что к расследованию не привлекался никто из государственных служащих. Президент назвал всё это дело «фейк ньюз» и во время проходившей накануне вечером рождественской вечеринки смотрел в будущее.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Это были потрясающие четыре года! Мы стараемся получить ещё четыре года! В противном случае, увидимся через четыре года!

Источники утверждают, что президент может объявить о своём выдвижении на переизбрание в день инаугурации Джо Байдена.

Кристен Уэлкер, NBC News, Белый дом.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.