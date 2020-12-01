Fox News: Байден тащит США в коррупционное «болото»

Назначенный избранным президентом США Джо Байденом на пост главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас ещё в 2015 году был уличён в коррупции — его обвиняли в том, что он продавал грин-карты гражданам Китая, передаёт Fox News. Как подчеркнули в эфире канала, эта история показывает, что в администрации Байдена считают совершенно нормальным поручать человеку, торговавшему правом жить и работать в США, контроль над миграцией.

СТИВ ХИЛТОН, ведущий Fox News: И снова здравствуйте!

Итак, Байден хочет назначить на пост главы министерства внутренней безопасности вот этого человека — Алехандро Майоркаса. Но, как заявил на этой неделе сенатор Том Коттон, Управление генерального инспектора США в 2015 году в одном из своих докладов сообщало, что Майоркас был признан виновным в «продаже грин-карт гражданам Китая от имени состоятельных спонсоров Демократической партии». В схеме было замешано казино, открытие которого продвигал тогдашний лидер большинства в Сенате Гарри Рид, а также коммерческий проект, в котором участвовал экс-губернатор штата Вирджиния и член ближнего круга Клинтонов Терри Маколиф.

Да это же получается какое-то болото отвратительной коррупции! То, что Байден решил взять Майоркаса в свою администрацию, просто поразительно — видимо, у того есть ещё какие-то доказательства, что тем самым «болотом» сам Байден и выступает.

Мэтт, меня просто поражает, что этот скандал ещё не приобрел серьёзного масштаба. Поверить не могу, что при проверке этого чиновника эту историю не учли — и, похоже, об этом было известно, но решили, что ничего страшного в этом нет. Ну да, получается, когда человек в буквальном смысле продавал грин-карты китайским гражданам, а его после подобного назначили на пост главы МВБ — это нормально.

МЭТТ ГЭТЦ, член палаты представителей США от штата Флорида (Республиканская партия): К сожалению, подобное происходит постоянно, и становится всё очевиднее, что в байденовской Америке запрещается, скажем, открывать для посетителей ресторан, зато можно приглашать караваны мигрантов из Центральной Америки или договариваться с китайцами, которые не желают связываться с законной миграционной системой и хотят попасть в страну, просто заплатив некую сумму — такое даже поощряется.

Назначить Майоркаса на пост главы МВБ — это всё равно, что поручить людям, отвечавшим за организацию фестиваля Fyre*, проведение инаугурации. Этот человек — убеждённый сторонник активной иммиграции, и его целью станет создание «пористой» границы и формирование такой системы, при которой всё больше людей смогут массово въезжать в нашу страну.

Такого мы допускать не можем, и я рад, что некоторые сенаторы-республиканцы уже проявили твёрдость характера, заявив, что не будут поддерживать назначение Майоркаса.

СТИВ ХИЛТОН: Мы, разумеется, будем следить за ситуацией. Лиза, а у вас какие мысли?

ЛИЗА БУТ, внештатный обозреватель Fox News: Аналогию Мэтт привёл просто уморительную. А ведь как раз из-за таких вот историй республиканцам просто необходимо сохранить за собой два места в сенате от Джорджии, а 5 января все должны прийти на выборы в этом штате, дабы не пустить во власть вот таких людей.

А ещё именно из-за таких вещей Джо Байдена обожает Китай. Ну а главная причина этой любви — в том, что именно из-за Байдена столько рабочих мест, в том числе и в промышленном секторе, перенесли за рубеж. Ведь именно Джо Байден выступил инициатором получения Пекином статуса Постоянных нормальных торговых отношений с США и его вступления в ВТО.

Поэтому Китай и хотел, чтобы победил Байден, а курс китайской валюты, когда ситуация на выборах складывалась в пользу Дональда Трампа, резко падал, а когда в пользу Байдена — резко рос.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.

* «Музыкальный фестиваль», который якобы планировался на Багамах в 2017 году и, по заверениям организаторов, должен был стать одним из самых «роскошных» мероприятий такого рода в истории. На деле оказался мошеннической схемой — несмотря на то, что билеты были распроданы, фестиваль так и не провели. — ИноТВ