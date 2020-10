Fox News: коррупция Байденов очевидна, но СМИ называют её «российской дезинформацией»

Джо Байден называет публикации о коррупционных связях его сына Хантера «клеветнической кампанией» и намекает, что за всем этим стоит Россия. Однако его избирательный штаб не отрицает подлинности опубликованных электронных писем и текстовых сообщений, подчёркивает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, даже те журналисты, которые годами освещали деятельность семьи Байденов, сейчас делают вид, будто здесь не о чем говорить.

Но на самом-то деле эта история — не про Хантера Байдена, а про его отца. Он-то и создал условия для того, что лоббистская карьера Хантера Байдена могла продолжаться десятки лет, а лоббистская карьера брата Джо Байдена, Джима, — почти 50 лет. Это настоящая новость, и избиратели имеют право знать о ней подробно. На данный момент они не знают ничего.



Кстати, избирательный штаб Байдена не отрицал подлинности ни одного из электронных писем или текстовых сообщений. Ни одного! «Клевета!» Они знают, что это не клевета. Они знают, что это правда. Но они говорят нам, остальным, что за этим стоят русские!



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент, кандидат в президенты США: Разведывательное сообщество предупреждало президента, что русские потчуют Джулиани дезинформацией. И нам также известно, что Путин прилагает большие усилия, чтобы распространить дезинформацию о Джо Байдене. И если сложить вместе Россию, Джулиани и президента, вот что мы получаем. Клеветническую кампанию. Потому что у него (Трампа. — ИноТВ) нет ничего, о чём он хотел бы говорить… С какой программой он баллотируется?



Русские. Возмутительно здесь то, что… Возмутительно здесь многое. В частности то, что Тони Бобулински не агент России, а бывший офицер ВМС, служивший этой стране, как и многие другие члены его семьи. И то, что от него отмахиваются как от некоего орудия российской разведки, просто безобразно! Может быть, это и способствовало его решению выступить завтра вечером в нашей программе.



Но что мы знаем об этой истории сегодня? Тони Бобулински предъявил много документов. Их читала Ким Страссел из The Wall Street Journal. Она изложила всё очень ясно, яснее, чем кто-либо другой. Сегодня она с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Ким. Что нам известно на данный момент?



КИМ СТРАССЕЛ, член редколлегии The Wall Street Journal: Думаю, это история из двух частей. Первая часть — это Хантер. И вот что важно знать, читая эти сообщения и электронные письма. Мы знали про сомнительную сделку с Украиной, и до сих пор мы исходили из того, что Хантера приняли на работу из-за его папы. Так? У него же не было никакого опыта в области нефти и газа. А теперь мы знаем, что именно так и было с этими сделками. Потому что он этим похваляется!



У нас есть текстовые сообщения и электронные письма, где все эти партнёры говорят: «Нам следует оставлять больше денег для людей, которые действительно работают». Кстати, имеется в виду не Хантер. «Нам следует… Каков вклад Хантера?» И тут Хантер яростно вмешивается, он говорит: «Вы что, не понимаете? Я и есть сделка. Люди занимаются этим только потому, что им нужно имя Байдена. Это наследие моей семьи».



Кроме того, один партнёр говорит Тони Бобулински: «Послушай, я точно знаю, что китайцы хотят этого из-за Хантера, потому-то это и стоит таких больших денег». Это называется «торговля влиянием».



Да.



КИМ СТРАССЕЛ: Это называется «доступ к важным персонам». И это подводит нас ко второй части истории — к Джо Байдену.



Эта встреча… А это будет одной из тем нашего завтрашнего разговора с Тони Бобулински. Он говорил, что встретился тогда с Джо Байденом, и, насколько мы можем сказать, это действительно было. Это правда. Он встречался с Джо Байденом. Вам приходит в голову, зачем было Джо Байдену встречаться с инвестором по имени Тони Бобулински, если речь шла не о бизнесе?



КИМ СТРАССЕЛ: Всё это правда. С вашего позволения скажу, что все эти доводы насчёт «клеветы»… Клевета — это когда вы что-то выдумываете. Так?



Да.



КИМ СТРАССЕЛ: А здесь уже не осталось и тени сомнения. The Wall Street Journal — и его новостной сайт, и редакционная полоса газеты — ясно заявляет: эта сделка была. Есть все эти электронные письма, и Джо имел к этому отношение. Вопрос в том, до какой степени.



Тони Бобулинский, а также электронные письма и текстовые сообщения указывают на то, что встреча действительно была. У нас также есть эта бумага, где излагается вариант распределения долей в капитале будущей компании. Там говорится: «20 процентов Хантеру». А потом: «Может быть, Хантер будет держать ещё 10 процентов для Большого Парня?» Тони Бобулински говорит, что это Джо Байден.



Избирательный штаб Байдена не выступил с отрицанием чего-либо из этого, не ответил ни на какие вопросы об этом…



Да.



КИМ СТРАССЕЛ: Но это затрагивает очень важные темы. Прежде всего, Джо Байден говорил, что не обсуждает со своим сыном бизнес и никогда не обсуждал.



Это ложь.



КИМ СТРАССЕЛ: Это человек, чья избирательная кампания строится вокруг его «характера» и «рассудительности». Ему следовало бы ответить на вопрос о том, был ли он честен. Помимо вопроса о том, действительно ли он обсуждал деловые отношения с китайской компанией, связанной с правительством и вооружёнными силами.



У нас есть фотографии Джо Байдена вместе с Хантером и клиентами Хантера, включая магната из Казахстана. Будучи вице-президентом, он привёз Хантера с собой в Китай и представлял его людям! Об этом писали на протяжении многих лет. Не то чтобы мы только что узнали обо всём этом! Но пресса делает вид, что это неправда. Те же самые люди, которые писали эти статьи пять лет назад, теперь делают вид, что не знают, о чём мы говорим.



Ответьте одной фразой: вы когда-нибудь видели что-то подобное, когда американские СМИ, все скопом, решили лгать о чём-то?



КИМ СТРАССЕЛ: Нет. Знаете, две недели они говорили нам: «Докажите, что это правда». Мы только что показали, что это правда. И теперь они говорят, что здесь не на что смотреть.



Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.