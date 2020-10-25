Обозреватель Politico: видеть во всём российский след так же по-американски, как яблочный пирог
Образ русских со времён «красной угрозы» так не довлел над американским обществом, как сегодня, пишет обозреватель журнала Politico Ричард Лаури. Он отмечает, что ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу Владимира Путина и его «авторитарного режима». Он согласен с мнением, что Россия вмешивалась в ход выборов в западных странах, в том числе в США. Но то, насколько левые силы в Штатах сконцентрированы на России, похоже на теорию заговора, когда всему есть только одно объяснение — это сделала Россия.
Так, они считают, что Хиллари Клинтон не сама проиграла, а ей помешал Кремль. Не Дональд Трамп говорит странные вещи, а это Москва его контролирует. Не в Штатах царит рознь, что характерно для них большую часть их истории, а Россия сеет раздор. И не компьютер Хантера Байдена попал в чужие руки, а всё это срежиссировали русские.
При этом, как отмечает автор статьи, когда Россия была одной из сверхдержав, вооружённых до зубов и стремящихся к распространению революции на весь мир, левые были к ней более терпимы. А сейчас, когда ВВП России меньше, чем у Италии, они только о ней и говорят. Сейчас же из-за этого фокуса на России в США распространено мнение, что Россия связана чуть ли не с каждым важным событием в американской жизни.
Например, автор статьи описывает историю, когда газета The New York Times выпустила статью, в которой говорилось, будто Россия ведёт войну против американской науки. Эту статью перепостил Барак Обама. Однако журналист, который занимается расследованиями, Эрик Толер заметил, что веб-сайт под названием «Русофил», о котором шла речь в той статье, ведётся блогером из Швеции, и в Twitter у него всего 5 тыс. подписчиков. А в The New York Times даже неверно вычислили адрес этого сайта и «поселили» его рядом с компанией «Лукойл».
После гибели Джорджа Флойда бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс довела мысль о российском вмешательстве до вывода, что и протесты на американских улицах — тоже дело рук России. «Это помешательство», — считает автор статьи.
Он отмечает, что на данный момент понятны сомнения людей лишь в истории вокруг Хантера Байдена и его компьютера, на котором нашли компрометирующие материалы. Дело в том, что пролили свет на этот скандал Руди Джулиани и Стив Бэннон, люди, в чьей репутации есть огрехи. Так что автор статьи полагает, что это может быть частью российской операции по дезинформации, но не готов утверждать это наверняка.
Впрочем, и сам Байден ещё не объявил те материалы фейковыми. Тем более ещё в июле прошлого года в американских СМИ выпускались статьи, где говорилось о связях сына Джо Байдена с китайскими олигархами и об их подарках отпрыску нынешнего кандидата в президенты США.
«Нам нужно иметь хоть немного национальной уверенности в себе. Феномен семей влиятельных политиков, которые пытаются извлечь выгоду из своих связей, — это не дело рук России, это такое же американское явление, как яблочный пирог», — делает вывод обозреватель Politico.
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