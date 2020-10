Обозреватель Politico: видеть во всём российский след так же по-американски, как яблочный пирог

Левые силы в США в последние годы все скандалы и явления американской жизни объясняют влиянием России, пишет обозреватель Politico. Однако, по его словам, стремление членов семей американских политиков извлечь выгоду из их положения — такое же американское явление, как знаменитый яблочный пирог.

Образ русских со времён «красной угрозы» так не довлел над американским обществом, как сегодня, пишет обозреватель журнала Politico Ричард Лаури. Он отмечает, что ни у кого не должно быть никаких иллюзий по поводу Владимира Путина и его «авторитарного режима». Он согласен с мнением, что Россия вмешивалась в ход выборов в западных странах, в том числе в США. Но то, насколько левые силы в Штатах сконцентрированы на России, похоже на теорию заговора, когда всему есть только одно объяснение — это сделала Россия.



Так, они считают, что Хиллари Клинтон не сама проиграла, а ей помешал Кремль. Не Дональд Трамп говорит странные вещи, а это Москва его контролирует. Не в Штатах царит рознь, что характерно для них большую часть их истории, а Россия сеет раздор. И не компьютер Хантера Байдена попал в чужие руки, а всё это срежиссировали русские.



При этом, как отмечает автор статьи, когда Россия была одной из сверхдержав, вооружённых до зубов и стремящихся к распространению революции на весь мир, левые были к ней более терпимы. А сейчас, когда ВВП России меньше, чем у Италии, они только о ней и говорят. Сейчас же из-за этого фокуса на России в США распространено мнение, что Россия связана чуть ли не с каждым важным событием в американской жизни.



Например, автор статьи описывает историю, когда газета The New York Times выпустила статью, в которой говорилось, будто Россия ведёт войну против американской науки. Эту статью перепостил Барак Обама. Однако журналист, который занимается расследованиями, Эрик Толер заметил, что веб-сайт под названием «Русофил», о котором шла речь в той статье, ведётся блогером из Швеции, и в Twitter у него всего 5 тыс. подписчиков. А в The New York Times даже неверно вычислили адрес этого сайта и «поселили» его рядом с компанией «Лукойл».



После гибели Джорджа Флойда бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс довела мысль о российском вмешательстве до вывода, что и протесты на американских улицах — тоже дело рук России. «Это помешательство», — считает автор статьи.



Он отмечает, что на данный момент понятны сомнения людей лишь в истории вокруг Хантера Байдена и его компьютера, на котором нашли компрометирующие материалы. Дело в том, что пролили свет на этот скандал Руди Джулиани и Стив Бэннон, люди, в чьей репутации есть огрехи. Так что автор статьи полагает, что это может быть частью российской операции по дезинформации, но не готов утверждать это наверняка.



Впрочем, и сам Байден ещё не объявил те материалы фейковыми. Тем более ещё в июле прошлого года в американских СМИ выпускались статьи, где говорилось о связях сына Джо Байдена с китайскими олигархами и об их подарках отпрыску нынешнего кандидата в президенты США.



«Нам нужно иметь хоть немного национальной уверенности в себе. Феномен семей влиятельных политиков, которые пытаются извлечь выгоду из своих связей, — это не дело рук России, это такое же американское явление, как яблочный пирог», — делает вывод обозреватель Politico.