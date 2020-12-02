ABC News: глава Минюста США и верный сторонник Трампа не нашёл фальсификаций на выборах

Генпрокурор США Билл Барр, который показал себя самым упорным сторонником Дональда Трампа, всё же не смог по его приказу доказать, что у него украли победу на выборах, передаёт ABC News. По данным канала, во вторник Барр официально объявил об отсутствии каких-либо свидетельств, подтверждающих масштабные фальсификации, — а уже через несколько минут был вызван в Белый дом. Впрочем, юристов Трампа это не смутило: они продолжают делать провокационные заявления о «позорных» махинациях на голосовании, говорится в репортаже ABC.

Глава Минюста США, который в ходе выборов так часто вставал на сторону президента, сегодня объявил о том, что его ведомство не обнаружило никаких свидетельств широкомасштабных фальсификаций — а затем отправился в Белый дом. С подробностями — наш старший корреспондент в Белом доме Джонатан Карл.

Генеральный прокурор США Билл Барр сегодня прибыл в Белый дом буквально через несколько минут после того, как объявил о том, что не обнаружил никаких свидетельств о широкомасштабных фальсификациях на минувших президентских выборах, прямо оспорив таким образом заявления президента о том, что у него «украли» победу.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нам известно, что были масштабные фальсификации.

Тем не менее Барр сегодня заявил в интервью Associated Press, что «фальсификаций в таком масштабе, чтобы они могли повлиять на исход выборов, мы не обнаружили».

Глава Минюста прямым текстом опроверг одно из самых провокационных заявлений президента — о том, будто с машинами для голосования, чтобы помочь Джо Байдену одержать победу, произвели некие манипуляции, заявив лишь следующее: «Мы не нашли никакой информации, которая бы это подтверждала».

Это особенно важно потому, что Барр всё это время оставался одним из самых стойких защитников президента, а вскоре после завершения голосования дал юристам Минюста распоряжение начать поиск фальсификаций. Они, впрочем, так ничего и не нашли.

А президент недавно намекнул, что в каком-то зловещем заговоре было замешано и само Министерство юстиции.

ДОНАЛЬД ТРАМП: …Это всё полная фальшивка, и, возможно, во всём этом участвуют и ФБР, и Министерство юстиции.

Билл Барр решил, что это — уже чересчур: как он заявил в интервью AP, «наблюдается всё более сильная тенденция к применению системы уголовного правосудия в качестве «универсального решения» для любых проблем, и когда людям что-то не нравится, они хотят, чтобы Минюст пришёл и разобрался».

А президентские юристы тем временем разъезжают по стране и делают безосновательные заявления о фальсификациях на выборах.

РУДИ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Дональда Трампа: То, что случилось, — это позор.

Юристы, а вместе с ними и сам президент, обрушились с критикой на чиновников-республиканцев местного уровня, подтвердивших итоги выборов, — и теперь некоторые из этих чиновников сталкиваются с угрозами убийством. Сегодня один из таких республиканцев, работающий в департаменте секретаря штата Джорджия, призвал президента это прекратить.

ГЭБРИЕЛ СТЕРЛИНГ, администратор избирательной системы штата Джорджия: Прекратите вдохновлять людей на совершение насильственных действий. В итоге кто-то обязательно пострадает, попадёт под пули или будет убит.

Да, то был весьма эмоциональный момент. А Джон Карл выходит с нами на связь из Вашингтона. Джон, в вашем репортаже мы увидели президентского адвоката Руди Джулиани — а между тем, как нам известно, ряду соратников Джулиани предъявили обвинения федеральные органы, а сегодня вам также удалось выяснить, что Джулиани попросил президента о предварительном помиловании. А ещё, как нам сообщают, вам сообщили о том, что среди соратников Трампа ходят разговоры о помилованиях для членов его семьи. Это так?

ДЖОНАТАН КАРЛ, старший корреспондент ABC News в Белом доме: Дэвид, о том, что Джулиани в течение минувших недель прямо упоминал в беседах с президентом о предварительном помиловании для себя, нам сообщили сразу несколько источников. Нам также известно о том, что союзники президента обсуждали помилования для совершеннолетних детей президента, однако сам глава государства пока это никак не комментировал.

А ведь после выборов вы уже сообщали, что президент и его команда рассылали электронные письма его сторонникам, призывая их жертвовать ему деньги. При этом у писем были такие, например, темы, как «Мы делаем огромные успехи» или «Путь к победе открыт». А сегодня вам стало известно, сколько денег смог собрать президент. Так куда же поступают эти деньги?

ДЖОНАТАН КАРЛ: Да, тут всем следует читать то, что написано мелким шрифтом, — ведь большая часть средств отправляется отнюдь не в фонд обеспечения юридической защиты для президента, а национальному комитету Республиканской партии и политической организации, созданной президентом для организации инициатив после ухода из Белого дома. Нам сообщают, что всего с момента проведения выборов удалось собрать 170 миллионов долларов.

С нами был Джон Карл. Спасибо вам, Джон!