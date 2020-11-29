«Разочарован результатами»: в США бизнесмен потребовал вернуть ему $2,5 млн пожертвований на борьбу с фальсификациями
Сторонник Дональда Трампа, который пожертвовал $2,5 млн на разоблачение и привлечение к ответственности различных чиновников за фальсификацию президентских выборов в США, потребовал свои деньги назад после того, как «разочаровался в результатах» этих усилий, пишет The Guardian.
Бизнесмен из Северной Каролины по имени Фредрик Эшельман, сообщил, что отправил деньги протрамповской группе True the Vote, которая пообещала подать иски в семи спорных штатах в рамках кампании по «расследованию, оспариванию и разоблачению возможного незаконного голосования и фальсификации всеобщих выборов 2020 года».
Однако, как говорится в иске Эшельмана, True the Vote отказалась от действий юридического характера и остановила кампанию «За законные выборы 2020», после чего перестала отвечать на звонки бизнесмена, когда тот потребовал объяснений.
По словам истца, он «постоянно и регулярно» пытался разузнать у группы новую информацию, однако все его усилия «неизменно натыкались на расплывчатые ответы, банальности и пустые обещания».
Хотя True the Vote никак не прокомментировала этот иск, президент организации Кэтрин Энгельбрехт опубликовала на своём сайте заявление, в котором объяснила провал юридической кампании вмешательством третьих сил.
«Хотя мы поддерживаем показания избирателей на этот счёт, возникшие препятствия вкупе с временными ограничениями вынудили нас пойти другим путём, — сообщила группа, отметив, что она отозвала иски в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине — штатах, которые на своё счёт записал Джо Байден.
«Наша задача выходит далеко за пределы одних выборов. Речь идёт об исправлении системы на всех будущих выборах», — говорится в заявлении.
Как и в случае с исками штаба Трампа, которые базировались на шатком фундаменте, True the Vote не предоставила никаких доказательств, говорящих в пользу фальсификаций выборов.
Эшельман же утверждает, что эта организация предложила перевести ему $1 млн в том случае, если он не будет подавать на неё в суд, однако он намеревается добиться возврата суммы в полном размере, подытоживает The Guardian.
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