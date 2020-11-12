ABC News: без президентской неприкосновенности Трампу станет сложнее отбиваться от исков и расследований

Хотя в период президентства Дональд Трамп не избежал всех правовых проблем, неприкосновенность поста служила для него хорошим щитом, пишет ABC News. Лишившись поста с поражением на выборах, бизнесмен будет вынужден столкнуться с новой реальностью и целой чередой уже существующих исков и расследований, с которыми ему предстоит иметь дело как обычному гражданину.

По мнению юристов, поражение Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года может существенно усложнить ему жизнь. Лишившемуся мощнейшего щита, защищавшего Трампа последние четыре года, бизнесмену и его компании будет сложнее отбиваться от череды исков и расследований, пишет ABC News.

Хотя даже за время своего пребывания у власти Трамп не сумел избежать некоторых разбирательств, его адвокаты нередко успешно откладывали и избавлялись от различных процедур, мотивируя это президентским иммунитетом. В некоторых случаях на сторону главы Белого дома даже вставало Министерство юстиции.

Впрочем, покинув свой пост 20 января следующего года, Трамп будет вынужден искать новую стратегию в условиях смены своего статуса. Тогда разбираться с гражданскими исками и расследованиями, которые могут иметь даже уголовные последствия, действующему лидеру придётся как простому гражданину.

«Несомненно, сейчас ведётся несколько расследований, в которых фигурирует Трамп как частное лицо и которые могут привести к вынесению обвинений и уголовному преследованию», — утверждает Ричард Бен-Венист, адвокат и бывший главный обвинитель в вотергейтском разбирательстве в отношении президента Ричарда Никсона.

Тем не менее другие эксперты сомневаются в том, что в отношении Трампа будет заведено какое-нибудь федеральное расследование, поскольку резонанс будет слишком большим. Почти все существующие юридические угрозы для Трампа носят неуголовный характер, и выдвижение обвинений в адрес бывшего президента в преступлении будет чем-то беспрецедентным, подчёркивает канал.

Одна из главных угроз для Трампа исходит от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, который более года назад начал расследование в отношении финансов лично Трампа и его бизнеса. Поводом для разбирательства послужили выплаты женщинам, которые утверждали, что состояли в интимных отношениях с предпринимателем. Сам он эти обвинения опроверг через пресс-секретаря Белого дома.

Команда прокурора не раскрывает деталей расследования, однако известно, что Вэнс через суд потребовал предоставить налоговую отчётность Трампа за восемь лет. В прошлом году президент отказался передавать запрошенные данные, пользуясь правом на неприкосновенность, однако Верховный суд США такие доводы не принял. Тогда за Трампа вступился Минюст и в федеральном суде попытался доказать, что сделанный Вэнсом запрос носит слишком пространный характер и может быть приравнен политическому преследованию. В прошлом месяце комиссия из трёх судей претензию ведомства не удовлетворила, и теперь сторонники президента пытаются добиться пересмотра в Верховном суде.

В то же время генпрокурор Нью-Йорк Летиша Джеймс ведёт собственную проверку по подозрениям, что Трамп и его Trump Organization манипулировали со стоимостью некоторых из своих активов, чтобы добиться займов и налоговых вычетов, которые в ином случае им бы не полагались. Компания действующего президента, которой сейчас руководит его сын Эрик Трамп, всё отрицает.

Большой интерес к налоговой деятельности предпринимателя и его компании проявляет и Налоговое управление США.

Также, по информации ABC News, сейчас в суде зарегистрированы иски от генпрокуроров Вашингтона и Мэриленда. Они считают, что Трамп незаконно воспользовался своим положением президента, чтобы обогатиться. В частности, по мнению обвинителей, лидер нарушил положение Конституции, запрещающее принимать подарки от зарубежных источников. Так, генпрокуроры делают особый упор на иностранных спонсоров отеля Трампа в Вашингтоне и некоторой другой его недвижимости.

Кроме того, против президента есть иски о клевете от двух женщин. Они утверждают, что, отрицая их обвинения в сексуальных домогательствах, Трамп опорочил их честь. Здесь глава Белого дома тоже пытался воспользоваться своей неприкосновенностью, а Минюст — заменить ответчика в одном из дел, но пока эти попытки оказались безуспешными.

Ещё больше юридических проблем Трампу может прибавить его бывший адвокат Майкл Коэн. В 2018 году в ходе разбирательства по собственному делу юрист признался, что во время предвыборной кампании платил деньги некоторым женщинам за молчание об их романах с тогда ещё кандидатом на федеральную должность. По словам Коэна, имевшего в виду, конечно, Трампа, кандидат обо всех этих манипуляциях, которые обвинители сочли нелегальными, знал.

В соглашении Коэна с обвинением президент проходит как «Лицо 1». Таким образом Трампа можно счесть не состоящим под судом участником схемы в этом деле, что говорит о перспективе привлечь его к ответственности, когда он лишится президентской неприкосновенности. Правда, непонятно, пойдёт ли новое руководство Минюста на такой шаг, потому что, как считает профессор права из Гарварда Марк Ташнет, это было бы «весьма неудачным использованием принципа прокурорского усмотрения».

Эксперты в сфере права, с которыми пообщался канал, говорят, что с новым руководством Минюст, возможно, рассмотрит вопрос о расследовании в отношении Трампа, если обвинители увидят нарушения федерального уровня в текущих разбирательствах.

В ходе своей кампании Джо Байден, по пока всё ещё неофициальным данным, одержавший победу на выборах, отмечал, что преследование бывшего президента — «вероятно, не очень хорошо для демократии». Однако, по словам оппонента Трампа, он вмешиваться в это не будет, потому что «Министерство юстиции — не личная юридическая контора президента», а генпрокурор — «не его личный адвокат».

Тем не менее непростое решение о том, возбуждать ли дело против бывшего президента, который набрал более 71 млн. голосов прошедших выборах, ляжет на плечи того, кого Байден выберет генпрокурором, обращает внимание ABC News.

«Я бы сказал, что они будут учитывать, что, даже если не принимать в расчёт численность и природу поддержки Трампа, преследование прошлой администрации со стороны только что пришедшей всё-таки всегда считалось чем-то, более характерным для банановых республик. Не думаю, что здесь дело в избирателях. Мне кажется, здесь также следует думать и о нормах и ожидании мирной и беспроблемной передачи власти», — комментирует профессор Правовой школы при Колумбийском университете Дэниел Ричман.

Другая теория, которую активно обсуждают эксперты, касается возможности того, что Трамп может сам себя помиловать, пока он ещё не покинул пост. В Конституции нет непосредственного запрета на это, да и, согласно постановлению Верховного суда, помилование может быть дано даже раньше выдвинутых обвинений. Однако момент спорный, если всё-таки руководствоваться принципом, что никто не может выступать судьёй в собственном деле, считает Марк Ташнет.

Помимо этого, по словам Ричмана, чтобы такое провернуть, нужно быть уверенным, что ситуация не изменится и после твоего ухода, иначе такую попытку «самопомилования» могут впоследствии использовать против тебя. Отсюда среди экспертов также бытует мнение, что Трамп может уйти в отставку до 20 января, а помиловать его уже будет вице-президент Майк Пенс.

В любом случае, даже этот шаг не спасёт будущего экс-лидера от обвинений на уровне штатов, с которыми, в конечном счёте, Трампу, вероятно, придётся иметь дело, заключает канал.