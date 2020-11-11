«Оставит свой отпечаток на миропорядке» — экс-советник Обамы рассказал, чего ждать от Трампа в оставшиеся дни президентства

В течение следующих двух месяцев переходного периода в США, пока к власти не пришёл Джо Байден, Дональд Трамп может воспользоваться возможностью, чтобы «оставить свой отпечаток на миропорядке и досадить преемнику». Как прогнозирует бывший советник Барака Обамы Роберт Мэлли, от действующего лидера можно ждать целого ряда противоречивых мер, начиная от ускоренного вывода войск из Германии и заканчивая новыми выпадами в сторону Китая и Ирана.

Напряжённые выборы в США, наконец, завершились, однако какое-то время Дональд Трамп по-прежнему будет оставаться у власти, пишет в своей статье для Le Monde глава International Crisis Group (Международной антикризисной группы) и бывший советник президента Барака Обамы Роберт Мэлли.

По словам эксперта, такова «одна из множества аномалий» американской системы — в течение ещё двух месяцев переходного периода после избрания нового лидера прежняя администрация может действовать в полную силу. Нередко в такое время президент, чувствующий, что у него развязаны руки, может пойти на противоречивые меры. Именно в такой момент в конце пребывания у власти Джеральд Форд помиловал своего предшественника Ричарда Никсона после уотергейта, а Джордж Буш — старший предпринял военную интервенцию в Сомали.

Но Трамп — особое дело. Он может захотеть пойти на определённые шаги, и чтобы защитить себя и свою семью, и чтобы «отомстить» тем, кто, по его мнению, его предал, — здесь можно ожидать массовых президентских помилований или сокращений среди чиновников, принадлежащих к «глубинному государству».

Однако, как подчёркивает Мэлли, весь остальной мир больше волнует то, что на протяжении ещё долгих недель Трамп будет оставаться верховным главнокомандующим, главой государства, который стоит за важными дипломатическими решениями, военными манёврами и тайными операциями. В период своего президентства действующий американский лидер нередко пользовался своими прерогативами ради политических мотивов, скажем, в случае с попытками заставить Украину добыть компромат на Джо Байдена, что привело к процессу импичмента, или просто из желания насолить своему предшественнику, как это было с иранской ядерной сделкой и Парижским соглашением по климату.

Как полагает автор статьи, есть шансы, что, потерпев поражение на выборах, Трамп потеряет интерес к международным делам и посвятит своё время отрицанию результатов голосования. Но также велика вероятность, что советники убедят пока ещё президента воспользоваться оставшимся временем, чтобы «оставить свой отпечаток на миропорядке и досадить преемнику».

По мнению Мэлли, от Трампа можно ждать следующих шагов: ускоренного вывода войск из Германии, окончательного ухода США из Афганистана, закрытия американского посольства в Ираке, признания израильскими поселений на Западном берегу реки Иордан, а также новых выпадов в сторону Пекина — как в виде дополнительных таможенных пошлин, так и в виде военных манёвров в Южно-Китайском море или же запрета на въезд на территорию США всем членам Коммунистической партии.

Один из наиболее опасных возможных сценариев, по словам аналитика, касается Ирана. Начиная с 2017 года администрация Трампа пытается поставить крест на ядерной сделке, вводит санкции в отношении Тегерана и, скорее всего, в оставшееся время будет делать всё возможное, чтобы потенциальный преемник президента не смог вновь вступить в соглашение. К примеру, команда может убедить действующего лидера дать зелёный свет на секретную, а может, и вполне открытую операцию по уничтожению иранских ядерных установок или против союзников Тегерана в регионе. И некоторые страны, возможно, тоже захотят воспользоваться возможностью реализовать свои интересы, пока к власти не пришёл Байден, и поддержат инициативы Трампа.

21 января 2021 года у Америки появится шанс восстановить всё то, что она упорно разрушала в последние годы, — свои международные партнёрства и многостороннее сотрудничество, попытаться разрешить конфликты по всему миру и экономический кризис после пандемии. Но до этих пор остаётся ещё более 70 дней. «С президентом Трампом ни в чём нельзя быть уверенными. Но эти недели точно будут долгими, беспокойными и полными рисков», — заключает автор.