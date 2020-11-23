NBC: большинство республиканцев молчат, пока Трамп пытается «украсть» победу на выборах

Лишь три республиканца в сенате США публично раскритиковали попытки действующего президента аннулировать результаты минувших выборов, передаёт NBC. Тем временем судебные иски, поданные соратниками Дональда Трампа, заканчиваются ничем, а заявления о фальсификации голосов не находят подтверждения, отмечает телеканал.

ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Я уверен, что он знает, что он не победил. То, что он делает, просто возмутительно.



Избранный президент Джо Байден более резко раскритиковал попытки президента Трампа аннулировать результаты выборов.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Фармацевтические гиганты потратили миллионы долларов на агитацию против меня во время президентской гонки, которую я, кстати, выиграл, но… мы это выясним.



Но господину Трампу не удаётся представить свои судебные потуги чем-то большим, чем пиар-кампания, направленная на делегитимизацию президентства Байдена и на создание собственного бренда после ухода с поста президента.



В пятницу в Джорджии секретарь штата, республиканец Брэд Раффенспергер, утвердил победу Байдена после пересчёта голосов.



БРЭД РАФФЕНСПЕРГЕР, секретарь штата Джорджия: Цифры не лгут. Как секретарь штата я считаю, что представленные нами сегодня цифры верны.



И хотя в пятницу президент вызвал в Белый дом мичиганских законодателей…



ГОЛОСА: Позор! Позор!



…после встречи они сделали заявление о том, что «последуют обычной процедуре» утверждения результатов голосования.



БОБ БАУЭР, советник избирательного штаба Байдена по юридическим вопросам: В то время как президент и его союзники рвут ткань демократии, как только могут, ткань не рвётся. Она остаётся прочной.



Также на этой неделе господин Трамп уволил чиновника Министерства внутренней безопасности Криса Кребса, который оспорил его ложные утверждения о подтасовках на выборах.



АДАМ КИНЗИНГЕР, конгрессмен США, республиканец: В последний месяц в Белом доме происходит что-то вроде зачистки по признаку лояльности.



СЬЮЗАН КОЛЛИНС, сенатор США, республиканец: Я горячо не согласна с его увольнением.



Из 36 исков, поданных избирательным штабом Трампа или республиканцами в связи с выборами, 24 закончились отказом, прекращением, урегулированием или отзывом иска. И ни в одном не было обнаружено ни единого случая реальных подтасовок.



ДЖО БАЙДЕН: Большинство республиканцев, с которыми я говорил, в том числе некоторые губернаторы, считают, что это ослабляет (США. — ИноТВ), это не… Это выставляет нашу страну в ужасном свете.



Тем не менее реакция Республиканской партии во многом остаётся принятием или даже поощрением попыток президента аннулировать результаты выборов.



С публичной критикой в адрес президента выступили лишь трое сенаторов-республиканцев. Сенатор Митт Ромни: «Трудно представить себе худший, более недемократичный поступок со стороны действующего американского президента». Сенатор Бен Сасс написал, что юристы президента «…неоднократно отказывались напрямую заявлять о масштабном мошенничестве, потому что у лжи перед судьями есть юридические последствия». А Сьюзан Коллинс осудила «попытки надавить на чиновников штатов».



Но подавляющее большинство самых высокопоставленных республиканцев в стране хранят молчание или поощряют беспрецедентные попытки президента украсть победу на выборах, на которых он проиграл с разрывом в более шести миллионов голосов. А в коллегии выборщиков разрыв между кандидатами точно такой же, как был в 2016 году, когда победил Трамп.



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США, республиканец: Когда Стейси Абрамс оспаривала результаты (губернаторских выборов. — ИноТВ) в Джорджии, она была героиней Америки. А когда Дональд Трамп подаёт в суд, он диктатор. Я устал от этого дерьма. Мы будем давать отпор в Джорджии, будем давать отпор везде…



ЛАРРИ ХОГАН, губернатор штата Мэриленд, республиканец: Это нападение на нашу демократию. Это возмутительно. Это плохо для Дональда Трампа, плохо для Республиканской партии, плохо для страны и наших позиций в мире!



Дата выхода в эфир 22 ноября 2020 года.