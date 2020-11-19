Саманта Пауэр: Путину не дали вмешаться в американские выборы, но Трамп исполняет его волю

Благодаря усилиям чиновников и спецслужб, в 2020 году Америка «отказала» России в возможности влиять на президентские выборы, заявила в интервью MSNBC бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. Однако, по словам Пауэр, действующий президент Трамп играет на руку Путину, ставя под сомнение честность и легитимность ноябрьского голосования.
Поговорим о сегодняшнем высказывании Сьюзан Райс и о том, как Владимир Путин смотрит на нынешний переходный период, на эту незаконную отсрочку организованной передачи власти. Что это значит для таких людей, как Владимир Путин, а также для тех, кто, возможно, хочет активно причинять вред Соединённым Штатам, для террористических организаций? Что они видят в этом?
САМАНТА ПАУЭР, бывший постпред США при ООН: Это объединяет ваши два вопроса. Потому что (бывший глава агентства по кибербезопасности США. — ИноТВ) Кребс, ФБР, члены избирательных комиссий штатов провели такую важную работу, такую трудную работу по обеспечению безопасности выборов, по защите голосования, по предотвращению искажения результатов зарубежными силами.
Но не будем забывать, что замышлял Владимир Путин в 2016 году, когда он организовал свою масштабную компанию по вмешательству из-за рубежа. Он намеревался лишить демократический процесс легитимности, он намеревался бросить тень сомнения на того, кто в конечном итоге победит, а он думал, что это будет Хиллари Клинтон. Даже он не ожидал, что победит Дональд Трамп.
Но его целью было ослабить нас, усугубив у нас раскол, извлечь выгоду из поляризации нашего общества и заставить американцев сомневаться, были ли наши выборы в безопасности, могут ли они быть свободными от иностранного вмешательства.
А теперь власти — в лице Кребса, ФБР и избирательных комиссий штатов — отказали Путину в возможности вмешаться в эти выборы. И кто же занимается делигитимизацией? Кто исполняет волю Путина? Кто стремится достичь того же самого, к чему стремились подлые иностранные силы во время прошлых выборов и, откровенно говоря, в ходе иностранного вмешательства, которое осуществляется с целью усугубления нашего раскола также в социальных вопросах… Потому что с 2016 года Россия продолжает вмешиваться. Кто исполняет эту волю? Президент Соединённых Штатов! И это так возмутительно, что я даже слов не нахожу.
Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца срок ареста руководителям религиозной организации «Церковь последнего завета» Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, которых обвиняют в применении психологического насилия к последователям.
Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Президент РАН Александр Сергеев поручил создать в структуре Совета РАН по космосу экспертную рабочую группу по космическим ресурсам, которая займётся изучением вопросов научного и правового обеспечения добычи полезных ресурсов в космосе.
Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность запуска новой программы, направленной на реформирование финансового сектора Украины. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил к Новому году назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Копия письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Члены Балтийского совета — совещательного органа по сотрудничеству между Эстонией, Латвией и Литвой — заявили о попытках России «манипулировать» историческими событиями времён Второй мировой войны. Об этом говорится в постановлении по итогам ежегодной встречи участников организации. С документом ознакомился RT.
Торговый представитель России в Марокко Артём Цинамдзгвришвили сообщил в беседе с ТАСС, что вопрос регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в настоящее время прорабатывается в Минздраве Марокко.
Противовирусный препарат «Ремдесивир» не предназначен для пациентов, которые помещены в больницы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ссылаясь на выводы международной группы экспертов, которые занимаются разработкой руководящих принципов применения лекарств.
Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволяет иностранцам в упрощённом порядке получить вид на жительство (ВНЖ) в России за инвестиции в экономику. Об этом информирует газета «Известия».
Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников в беседе с РИА Новости сообщил, что госавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков в организме водителей.
Центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, сообщил, что в аптечных сетях наблюдается дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), жизненно необходимых пациентам с ревматическими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств и правительств стран — членов ЕС не обсуждали на экстренной видеоконференции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 поставки в Венгрию первых образцов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт ТАСС.