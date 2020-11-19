Саманта Пауэр: Путину не дали вмешаться в американские выборы, но Трамп исполняет его волю

Благодаря усилиям чиновников и спецслужб, в 2020 году Америка «отказала» России в возможности влиять на президентские выборы, заявила в интервью MSNBC бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. Однако, по словам Пауэр, действующий президент Трамп играет на руку Путину, ставя под сомнение честность и легитимность ноябрьского голосования.

Поговорим о сегодняшнем высказывании Сьюзан Райс и о том, как Владимир Путин смотрит на нынешний переходный период, на эту незаконную отсрочку организованной передачи власти. Что это значит для таких людей, как Владимир Путин, а также для тех, кто, возможно, хочет активно причинять вред Соединённым Штатам, для террористических организаций? Что они видят в этом?



САМАНТА ПАУЭР, бывший постпред США при ООН: Это объединяет ваши два вопроса. Потому что (бывший глава агентства по кибербезопасности США. — ИноТВ) Кребс, ФБР, члены избирательных комиссий штатов провели такую важную работу, такую трудную работу по обеспечению безопасности выборов, по защите голосования, по предотвращению искажения результатов зарубежными силами.



Но не будем забывать, что замышлял Владимир Путин в 2016 году, когда он организовал свою масштабную компанию по вмешательству из-за рубежа. Он намеревался лишить демократический процесс легитимности, он намеревался бросить тень сомнения на того, кто в конечном итоге победит, а он думал, что это будет Хиллари Клинтон. Даже он не ожидал, что победит Дональд Трамп.



Но его целью было ослабить нас, усугубив у нас раскол, извлечь выгоду из поляризации нашего общества и заставить американцев сомневаться, были ли наши выборы в безопасности, могут ли они быть свободными от иностранного вмешательства.



А теперь власти — в лице Кребса, ФБР и избирательных комиссий штатов — отказали Путину в возможности вмешаться в эти выборы. И кто же занимается делигитимизацией? Кто исполняет волю Путина? Кто стремится достичь того же самого, к чему стремились подлые иностранные силы во время прошлых выборов и, откровенно говоря, в ходе иностранного вмешательства, которое осуществляется с целью усугубления нашего раскола также в социальных вопросах… Потому что с 2016 года Россия продолжает вмешиваться. Кто исполняет эту волю? Президент Соединённых Штатов! И это так возмутительно, что я даже слов не нахожу.



Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.