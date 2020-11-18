CNN: Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности за сомнения в фальсификации выборов

Глава Белого дома отправил в отставку директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Криса Кребса. Причиной увольнения стало заявление чиновника, в котором он выразил несогласие с утверждениями президента о массовых нарушениях на недавно прошедших в США выборах, передаёт CNN.

Дональд Трамп уволил руководителя одного из подразделений Министерства внутренней безопасности США. Причиной стало его несогласие с утверждениями президента о широко распространённом мошенничестве на недавно прошедших выборах, сообщает CNN.

Глава Белого дома объявил в Twitter, что отправил в отставку Криса Кребса, директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA). При этом он напрямую связал своё решение с заявлением чиновника, в котором говорилось: «Не существует никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удаляла или теряла голоса, меняла их или была каким-либо образом скомпрометирована».

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество, — написал Трамп в твите, который был помечен соцсетью, как «спорный». — Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности».

По информации CNN, о своей отставке Кребс узнал из сообщения президента. Вскоре он ответил на него в Twitter: «Для меня было большой честью служить (директором CISA. — ИноТВ). Мы поступили правильно. Защищайте сегодня, обеспечьте безопасность завтрашнего дня. #Protect2020».

Увольнение Кребса чётко показывает, как далёко Трамп готов пойти, чтобы наказать тех, кто не придерживается его «конспирологического взгляда» на выборы. Он отказался признавать озвученные СМИ результаты и вместо этого стал продвигать «беспочвенные теории заговора о краже его второго срока», утверждает телеканал.

По словам CNN, в преддверии выборов Кребс закулисно оспаривал «неоднократные ложные утверждения» президента о голосовании по почте. Но он изо всех сил старался не критиковать своего шефа за «распространение лжи».

Но в последующие дни Кребс занял более решительную позицию. Он регулярно публиковал в Twitter сообщения (часто вставляя в них эмодзи мигающих красных сирен), в которых разбирал «теории заговора», продвигаемые Трампом, его союзниками и сторонниками.

Своей критикой «ложных заявлений» президента Кребс разочаровал некоторых сотрудников Министерства внутренней безопасности. Вместе с тем многие из них признают, что его реорганизация CISA помешала «иностранным противникам» повлиять на прошедшее голосование и позволила провести «самые безопасные выборы в истории Америки», подчёркивает CNN.