Times: видные республиканцы не исключают возвращения Трампа в «битву» за Белый дом в 2024 году

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Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике.
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В Греции за сутки выявили 1383 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 1383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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ПСЖ победил «Монпелье» в Лиге 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монпелье» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
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«Барселона» проиграла «Кадису» в Примере
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» в матче 12-го тура испанской Примеры.
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«Челси» победил «Лидс» и вышел на первое место в АПЛ
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Террористы совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
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Губерниев: когда Понедельник забил в финале Евро, это было сродни полёту Гагарина
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
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В Британии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 15 539.
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У хоккеиста «Нью-Джерси» Гусева родился сын
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев сообщил о рождении сына.
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На продюсеров Ruptly попытались напасть во время протестов в Париже
На продюсеров видеоагентства Ruptly попытался напасть демонстрант во время акции протеста против закона «О глобальной безопасности» в Париже.
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Матвеев: «Зенит» раздавил «Урал»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от петербургского «Зенита» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
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Чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет
Cоветский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.
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Коронавирус подтвердился за сутки в Абхазии у 111 человек
Коронавирус подтвердился за сутки в Абхазии у 111 человек, одна пациентка скончалась.
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Хацкевич считает, что удаление Понсе сломало игру «Ротора» в матче с «Краснодаром»
Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от «Краснодара» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
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Захарова прокомментировала заявление США по «Северному потоку — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине в адрес ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».
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Тренер «Краснодара» заявил, что команда выполнила установку на матч с «Ротором»
Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал разгромную победу команды над волгоградским «Ротором» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Семак рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на вылет из еврокубков
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» рассказал, как команда отреагировала на вылет из Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 72 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9349. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.
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Семак заявил, что «Зениту» непросто далась победа над «Уралом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Вашингтоне зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19
Рекордный с момента начала пандемии суточный прирост случаев заболевания коронавирусом был зафиксирован в Вашингтоне.
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Квят заявил, что очень доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Сахира
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сахира.
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Дубль Мюллера помог «Баварии» уйти от поражения в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»
Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче десятого тура немецкой Бундеслиги.
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Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт 5 декабря
Более 1,3 тыс. беженцев за субботу, 5 декабря, вернулись в свои дома в Степанакерте, сообщает российское Минобороны.
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«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и поднялся на первое место в Примере
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 12-го тура испанской Примеры.
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Гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Вест Хэм Юнайтед» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Глава МВД Франции сообщил о 64 задержанных в ходе протестов
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о 64 задержанных на акциях протестов и ранении восьми сотрудников правоохранительных органов.
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«Ювентус» вырвал победу в туринском дерби Серии А с «Торино»
«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче десятого тура итальянской Серии А.
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Российские гандболистки вышли в основной раунд чемпионата Европы, обыграв Чехию
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии во втором матче предварительного раунда чемпионата Европы 2020 года по гандболу в Дании.
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Климов занял седьмое место на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
Россиянин Евгений Климов занял седьмое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.
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В США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на «Северный поток — 2»
Посольство США в Германии призвало ФРГ и Евросоюз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». В американской дипломатической миссии заявили, что проект газопровода является «политическим инструментом».
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Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе
Российская бобслеистка Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе в немецком Винтерберге.
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Биатлонистка Павлова рассказала о трудностях с персоналом в сборной России
Российская биатлонистка Евгения Павлова после эстафетной гонки 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти рассказала о трудностях с персоналом в сборной из-за коронавируса.
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В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 255 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в бюллетене Минобороны России.
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Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин из-за штрафов лишился третьего места в первой гонке 12-го этапа «Формулы-2» — Гран-при Сахира.
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Капсула с грунтом астероида Рюгу доставлена на Землю
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, приземлилась на Землю в пустыне в Австралии.
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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира, Квят — шестой
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас занял первое место в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
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Хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Число случаев коронавируса в Израиле достигло 343 665
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Израиле возросло на 1502 и достигло 343 665.
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Дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» разгромить «Ротор» в РПЛ
«Краснодар» одержал разгромную победу над волгоградским «Ротором» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 30 человек
В ходе протестной акции в Париже задержали не менее 30 человек.
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Тедеско: Кутепов хорошо сыграл на позиции нападающего
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался после матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» об игре защитника Ильи Кутепова на позиции форварда.
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«Рубин» интересуется футболистом «Спартака» Уруновым
Казанский «Рубин» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
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Экс-президента Франции д'Эстена похоронили в городе Отон
Бывшего французского президента Валери Жискар д'Эстена похоронили в городе Отон на западе Франции. Об этом информирует радиостанция France Info.
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«Реал» обыграл «Севилью» в Примере благодаря автоголу голкипера
Мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 12-го тура испанской Примеры.
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Тарасова назвала короткую программу Валиевой близкой к совершенству
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
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СК возбудил дело после убийства редактора газеты в Тульской области
Следственный комитет России завёл уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты «Знамя» Узловского района Тульской области Сергея Ванеева, сообщает ТАСС.
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В Молдавии за сутки выявили 1728 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 1728 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 115 557. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.
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Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе КМ по фристайлу в Руке
Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в соревнованиях в могуле на первом этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке.
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Голы Стерлинга и де Брёйне принесли «Манчестер Сити» победу над «Фулхэмом»
«Манчестер Сити» победил лондонский «Фулхэм» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги.
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Тедеско посетовал на пропущенный «Спартаком» от «Тамбова» гол
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре Российской премьер-лиги.