MSNBC: бездоказательные утверждения Трампа о фальсификациях на выборах ещё навредят американской демократии

Продолжая утверждать о том, что исход президентских выборов в США стал возможным из-за фальсификаций, Дональд Трамп и его соратники наносят долговременный ущерб демократическому строю страны, сообщает MSNBC. Как заявила в эфире канала корреспондент NBC News Джейн Тимм, республиканцы, которые не спешат опровергать слова Трампа, в ближайшее время в угоду своим верующим в украденные выборы избирателям начнут продвигать законы, которые усложнят для граждан доступ к волеизъявлению.

На мой взгляд, нужно обсудить ещё одну тему, а именно — то, что попытался сделать президент вчера вечером и что он продолжает делать на протяжении месяца. Речь о его посягательствах на нашу демократию и нашу избирательную систему.

Выходит, что мы сначала видим, например, как Стейси Абрамс (американский политик, юрист и активистка, выступает за более активное осуществление темнокожими своих избирательных прав. — ИноТВ) достигает огромных успехов в Джорджии, добиваясь регистрации 800 тысяч новых избирателей в этом штате — да-да, там зарегистрировались 800 тысяч новых избирателей, — и совершает гигантский прорыв на поприще реализации темнокожими своего права голоса, видим всё то, что происходит в Джорджии, — а потом наблюдаем, как президент снова и снова обрушивается с жёсткой критикой на демократию и нашу избирательную систему, что он в течение последнего месяца позволял себе неоднократно.

К чему это приведёт? Какие изменения происходят из-за подобных посягательств?

ДЖЕЙН ТИММ, политический корреспондент NBC News: Да, дезинформация со стороны президента и затяжная кампания (адвоката Трампа. — ИноТВ) Руди Джулиани исход нынешних выборов не изменят, зато они подготовят почву для искусственного усложнения процесса голосования на выборах будущих — ведь отдельные законотворцы от Республиканской партии, которые не опровергают утверждения президента, вполне готовы позволить ему и дальше делать голословные заявления о фальсификациях на выборах, одновременно поздравляя при этом избиравшихся в то же время республиканцев, показавших неплохой результат.

У этих республиканцев есть сторонники, которые в итоге спросят: «Ну, и как вы собираетесь бороться с фальсификациями?». И, как мы уже наблюдаем, республиканцы будут продвигать внутри избирательной системы ограничительные нормативные акты, из-за которых поучаствовать в выборах станет сложнее — предлагать их будут в следующем году.

Здесь очень важно отметить, что ограничительные законы о выборах несоразмерно сильнее бьют по избирательным правам именно цветных граждан. Таким образом, подобные нормативные акты станут карой для тех самых людей, благодаря которым Джо Байден теперь стал избранным президентом.

Нельзя не заметить и то, что Джулиани ездит из одного суда в другой, не имея никаких доказательств фальсификаций. А ведь если он будет пытаться бороться против врага, которого на самом деле не существует, против «призрачных фальсификаций — а свидетельств в пользу того, что на выборах были масштабные фальсификации, нет, и об этом говорит даже (генпрокурор США. — ИноТВ) Билл Барр, — это не останется без последствий в законодательном плане. И последствия от этого будут гораздо более долговременными, чем от действий самого Трампа.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2020 года.