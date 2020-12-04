Fox News: как в развивающихся странах — спустя месяц после выборов в США остаются неподсчитанные голоса

Несмотря на то что со дня выборов в США прошёл уже месяц, американские власти ещё не подсчитали все голоса, передаёт Fox News. Демократия не может так функционировать, уверен телеведущий Такер Карлсон. Тем временем поступают всё новые и новые сообщения о различных нарушениях и подкупе избирателей.

Эта новость как будто из какой-нибудь развивающейся страны. Сегодня, по прошествии почти месяца со дня выборов, тысячи голосов остаются непосчитанными. Месяц спустя! К примеру, в округе Саффолк, штат Нью-Йорк, на сегодня подсчитано лишь около 80 процентов голосов. В округе Вестчестер, неподалёку от Нью-Йорка, цифра ещё ниже — 56 процентов!



Сегодня президент указал на очевидное: демократия не может так функционировать.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Раньше у нас был день выборов, так это называлось. Теперь у нас дни, недели и месяцы выборов. И за этот нелепый период произошло много плохого. Особенно когда не надо практически ничего доказывать, чтобы воспользоваться нашей величайшей привилегией — правом голосовать.



Итак, вчера Минюст заявил, и это привлекло много внимания, что пока не собрал достаточных доказательств подтасовок, чтобы изменить результат выборов, состоявшихся в прошлом месяце. Это не значит, что подтасовок не было. И не значит, что доказательств не найдут.



В ответ избирательный штаб Трампа заявляет, что Министерство юстиции видело ещё не все доказательства и что их будет больше.



Что же мы имеем на данный момент? В Аризоне, где избирательный штаб Трампа и Республиканская партия штата провели слушания по чистоте выборов, есть свидетельства того, что штат посылал бюллетени для голосования по почте избирателям, которые этого не просили. Избиратели заявили под запись, что понятия не имеют, почему они получили бюллетень.



Это очевидная угроза подтасовок. Как именно это произошло? Я думаю, мы знаем. Но насколько это было распространено? И каков был эффект? На эти вопросы у нас пока нет ответов. Но мы можем строить догадки.



Тем временем мы узнали, что в штате Невада некоторые организации по защите избирательных прав коренных американцев раздавали подарочные карты и электронику людям за подачу бюллетеней для заочного голосования. Насколько нам известно, это незаконно.



Одна из организаций хвасталась этим в Facebook и даже прилагала фотографии избирателей, подающих бюллетени в обмен на деньги. Подпись к одному изображению гласила: «Избиратели Макдермитта и Овайхи опускают свои бюллетени и берут карточки для оплаты бензина». Хорошо. Просто внесём ясность: если это правда, то это преступление. По-видимому, на этих выборах всё-таки были преступления.



Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.