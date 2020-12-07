NBC: COVID-19 стал ведущей причиной смерти в США

На минувшей неделе смертность от новой коронавирусной инфекции в США превышала 2000 человек в сутки; таким образом, COVID-19 стал самой распространённой причиной смерти в стране, передаёт NBC. Эксперты прогнозируют, что зимой Америку ждёт тяжелейший кризис здравоохранения; а президент Трамп тем временем занят подрывом американской демократии, сообщает телеканал.

Доброго воскресного утра. Рассмотрим, что произошло за последнюю неделю. Показатель госпитализации с COVID-19 в США впервые превысил 100 тысяч. Ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 200 тысяч в первый раз… и во второй… и в третий… и в четвёртый.



Число подтверждённых летальных случаев COVID в сутки превысило 2 тысячи во второй раз… и в третий… и в четвёртый… и в пятый… и в шестой. На минувшей неделе COVID был ведущей причиной смерти в Америке.



И если бы это было самое худшее!



Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, заявил, что декабрь, январь и февраль станут самым трудным временем в истории здравоохранения этой страны.



РОБЕРТ РЕДФИЛД, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США: К сожалению, я думаю, ещё до февраля число американцев, умерших от этого вируса, приблизится к 450 тысячам.



И на фоне этого взрывного кризиса президент Трамп произнёс, как он выразился, «может быть, самую важную речь» в его жизни. Но не про COVID. Это была 46-минутная атака на американскую демократию. Она была полна опровергнутых заявлений, неверных утверждений и откровенной лжи. Он обвинил демократов в том, что они сфальсифицировали выборы, чтобы украсть у него президентство.



То, что президент принял решение игнорировать страшнейший кризис здравоохранения, какой у нас только был за последние сто лет, уже почти не имеет значения. Важно, что и хорошие новости, появление ряда вакцин, и плохие новости, рост заболеваемости и смертности, набирают обороты.



Но пока эти вакцины не попали сюда, измождённые работники здравоохранения по всей стране ведут борьбу по двум направлениям, пытаясь спасать жизни и, что ещё важнее, убедить скептичных американцев наконец-то начать относиться к этому смертоносному вирусу серьёзно.



Дата выхода в эфир 06 декабря 2020 года.