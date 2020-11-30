CNN: в Японии от суицида за месяц погибает больше людей, чем от Covid-19 за всё время

Как показывает статистика, в Японии из-за пандемии резко увеличилось количество самоубийств. В итоге за октябрь от них умерло больше людей, чем от самого Covid-19. Как пишет CNN, Япония — одна из немногих стран, кто публикует такую статистику, так что в других государствах обстановка может быть такая же и даже хуже.

Коронавирус возвращает японцам состояние стресса, опасения оказаться в нищете, пишет в своей статье CNN. Эксперты предупреждают, что пандемия может привести к проблемам с психикой. И в итоге Япония зафиксировала резкий рост статистики самоубийств: в октябре из-за них умерло больше людей, чем за весь год из-за самого коронавируса.

Япония — одна из немногих стран мира, кто ведёт и публикует такую статистику. По словам автора статьи, она даёт возможность и другим странам понять, как пандемия и связанные с нею меры влияют на психическое здоровье людей из самых уязвимых слоёв населения.

При этом в Японии даже не было карантина, и само распространение Covid-19 получилось не столь масштабным, как в других странах. Так что в других государствах статистика по суицидам может быть такой же или даже ещё выше, полагают эксперты.

Япония давно борется с этой проблемой, там самоубийство становится причиной смерти в 18,5 случаев на 100 тыс., тогда как средний по миру показатель — 10,6. Но последние 10 лет в Японии эта статистика шла по нисходящей.

Теперь же, когда началась пандемия, резкий рост числа суицидов коснулся в большей степени женщин – на 83% по сравнению с октябрём прошлого года. На то есть ряд причин. В частности, женщины чаще имеют частичную занятость в отелях, предприятиях питания и торговли, где были сильные сокращения. Поэтому во время исследования 27% японских женщин и только 10% мужчин отметили ухудшение психологического здоровья во время пандемии.

Плюс к этому на женщин попало дополнительное бремя неоплачиваемых домашних дел, в частности уход за детьми, когда закрылись школы и детские сады. Дополнительные психологические сложности они отмечали в случае, если дети заболевали.

Как отмечают сотрудники горячей линии психологической помощи, в основном им звонят женщины, и чаще ночью. Они получают и текстовые сообщения, но даже не успевают всех их обрабатывать. Часто в них речь идёт о финансовых проблемах, домашнем насилии и о беспокойстве за детей. И если раньше от многих проблем можно было скрыться в офисе, в школе или у друзей, то теперь такой возможности нет.

Отдельно проблема суицидов в Японии касается детей, это единственная страна из «Большой семёрки», где это главная причина смертности людей от 15 до 39 лет. Во время пандемии они дополнительно сталкиваются с домашним насилием, стрессом, школьной неуспеваемостью. Поэтому на горячую линию обращаются дети с пяти лет. По исследованию японского центра, 75% японских детей весной во время пандемии показали признаки того, что испытывают стресс.

К тому же в Японии не принято просить о помощи и признавать своё одиночество, говорить о депрессии. Так что хотя государство принимает меры, чтобы сократить статистику суицидов, эксперты говорят, что должно измениться всё общество.

Проблема касается и японских звёзд. Так, по этой причине летом умерла Хана Кимура, профессиональный рестлер и телезвезда. Её забросали негативными сообщениями пользователи социальных сетей. Из-за пандемии она не могла проводить бои, стала больше времени проводить, читая сообщения в соцсетях, и не выдержала давления. Сейчас её мать создаёт фонд по борьбе с кибербуллингом в её память.



При этом специалисты опасаются, что Япония столкнётся с третьей волной пандемии, которая может вылиться в карантин и гораздо более тяжёлые последствия для экономики страны, а значит, и в большие проблемы с психическим здоровьем японцев, пишет CNN.