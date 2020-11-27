NTD: в Японии сделали защитные маски с бриллиантом и жемчугом

00:15
В Орловской области начали проверку из-за продажи марок с фото Гитлера
В Орловской области начали доследственную проверку по информации СМИ о появлении в продаже в газетных киосках почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера. Об этом заявили в региональном главке Следственного комитета России.
00:15
Гончаренко оценил игру Чалова в матче с «Фейеноордом»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего команды в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
00:02
Диетолог рассказала о причинах «заедания» стресса
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о причинах «заедания» стресса.
00:00
Подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн
За первые шесть месяцев 2020 года подмосковные компании экспортировали детских товаров на $33 млн.
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Гончаренко назвал Лигу Европы заколдованным турниром для ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
23:55
В России планируют обязать предприятия устранять вред экологии
В России завершается разработка законопроекта, согласно которому опасные производственные объекты смогут быть исключены из госреестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного вреда окружающей среде.
23:53
Тренер «Фейеноорда» Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА
Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с московским ЦСКА в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
23:44
МИД Франции: Париж не признает Карабах
Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха, заверили в МИД Франции.
23:39
«Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге
Петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
23:32
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
В мире за сутки выявлено более 577 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 60 074 174.
23:29
СМИ: В Буэнос-Айресе задержали девять человек во время беспорядков на прощании с Марадоной
В Буэнос-Айресе задержали девять человек за беспорядки во время прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
23:17
Во Франции за сутки COVID-19 выявили у 13 563 человек
Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 563 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 183 660.
23:14
Российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков
Российские команды на данный момент не одержали ни одной победы на групповом этапе футбольного еврокубкового сезона-2020/21.
23:12
Онищенко дал рекомендации по встрече Нового года в пандемию
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации по встрече Нового года в пандемию.
23:11
Психолог рассказала, как бороться с тревожностью
Психолог Юлиана Миляева рассказала, как бороться с тревожностью во время пандемии COVID-19.
23:10
В Ставропольском крае провели 884 тысячи тестов на COVID-19
В Ставропольском крае выполнили 884 тыс. исследований на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
23:08
В Ставропольском крае одобрили бюджет на 2021 год
В думе Ставропольского края одобрили законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
23:06
Журналисты RT пострадали во время разгона протестующих на прощании с Марадоной
В Буэнос-Айресе корреспондент RT Español Рикардо Ромеро и оператор телеканала Хуан Левин Гарсия пострадали во время освещения протестов, возникших во время церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной.
23:04
В Москве за сутки умерли 77 заболевших коронавирусом пациентов
В Москве за сутки скончались 77 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Всего в городе за время пандемии скончались 8680 заболевших COVID-19.
23:00
«Милан» и «Лилль» не выявили победителя в матче Лиги Европы
Итальянский «Милан» на выезде сыграл вничью с французским «Лиллем» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
22:58
В Британии за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявлено 17 555 случаев коронавирусной инфекции и зафиксировано 498 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные британского правительства.
22:55
«Арсенал» разгромил «Мольде» и выиграл четвёртый матч кряду в ЛЕ
Английский «Арсенал» одержал крупную победу над норвежским «Мольде» в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
22:46
ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и роттердамский «Фейеноорд» не выявили победителя в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
22:45
В Подмосковье более 1,7 тысячи детей-сирот обрели семью с начала года
В Московской области более 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью с начала 2020 года.
22:43
Суд в Москве приговорил адвоката Хасавова к шести годам колонии
Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам колонии общего режима.
22:42
Теннисист Хачанов заболел коронавирусом
Российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
22:37
ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:32
Глава Минздрава Латвии заявила об очень серьёзной ситуации с COVID-19
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Латвии стала очень серьёзной, не исключено введение более жёстких ограничительных мер, заявила глава Минздрава республики Илзе Винькеле.
22:31
Голландский футболист рассказал о наличии водки в клубном автобусе «Алании»
Бывший полузащитник владикавказской «Алании» голландец Ройстон Дренте рассказал, что в клубном автобусе была водка во время его выступления за российскую команду.
22:21
Лихачёв оценил стоимость реабилитации промплощадки в Усолье-Сибирском
Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском Иркутской области до 2024 года оценивается в 48,5 млрд рублей, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
22:18
ЦСКА остался в большинстве после удаления у «Фейеноорда» во втором тайме
Нападающий голландского «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским ЦСКА.
22:11
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в КХЛ, проигрывая 0:3 по ходу матча
Московское «Динамо» в овертайме одержало волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:11
Известия: число заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России выросло на 14%
Количество заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России в январе — сентябре 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 4 млн человек.
22:08
Эксперты оценили динамику цен на автомобили в России
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в 2021 году может возрасти на 10%, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
22:06
ЦСКА нанёс «Сочи» пятое поражение подряд в КХЛ
Московский ЦСКА взял верх над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:06
Проценко назвал особенность коронавируса
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал об особенности пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
22:00
Васильев предположил, почему зимой травма Логинова не будет проявляться
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что травма локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова не будет проявляться в зимний период.
21:56
Эксперт прокомментировал испытания новой российской ракеты ПРО
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
21:55
Круглов: надеюсь, локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств
Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о травме локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.
21:54
Шойгу заявил о выполнении задач МО в Усолье-Сибирском на 2020 год
Министр обороны России Сергей Шойгу на видеосовещании с участием главы государства Владимира Путина заявил, что российские военнослужащие выполнили задачи на 2020 год по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.
21:51
В Москве рассказали об использовании ИИ для медицинских исследований
В Москве количество направлений медицинских исследований, выполняемых при помощи искусственного интеллекта, увеличится до десяти к 2021 году.
21:50
СКА обыграл «Северсталь» в КХЛ, уступая по ходу матча со счётом 0:2
Петербургский СКА взял верх над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:47
В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице
В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, в результате которой погибла его бывшая жена. Подозреваемый покончил с собой.
21:36
Ещё более 1700 беженцев вернулись в Степанакерт
Ещё более 1700 беженцев вернулись в Степанакерт в Нагорном Карабахе из Армении, сообщили в Минобороны России.
21:36
В Подмосковье рассказали о мерах по борьбе с борщевиком
В Московской области продолжают принимать меры по борьбе с борщевиком. Административные комиссии городских округов рассмотрели около 5,5 тыс. дел против нарушителей.
21:32
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах зафиксировали 580 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
21:32
Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
21:30
В Госдуме прокомментировали закон об удалённой работе
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал закон об удалённой работе.
21:27
Мединский оценил последствия пандемии для российских кинотеатров
Помощник президента России Владимир Мединский оценил последствия пандемии для отечественных кинотеатров.
21:26
СМИ: Работник похоронного бюро был уволен из-за фото с открытым гробом Марадоны
В сети появилось фото тела легендарного футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец.