France Info: гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

Четыре модно одетые пожилые женщины дефилируют по популярным кварталам Пекина — и уже произвели фурор в соцсети Douyin, передаёт France Info. Своими перформансами участницы клуба «Гламурных бабуль Пекина» демонстрируют, что женщинам за 60 надо принять старость и смотреть на жизнь позитивно, потому что и в этом возрасте можно оставаться красивой.
Этим четырём женщинам, которые дефилируют по улицам Пекина, — от 64 до 74 лет. Одетые в традиционные китайские платья, они хотят доказать, что можно быть красивой в любом возрасте.
Год назад эти четыре гламурные бабушки привлекли к себе внимание в Douyin (китайской соцсети), дефилируя по Саньлитуну — одному из самых посещаемых кварталов Пекина. Они познакомились около двадцати лет назад во время обучения для работы моделями и создали клуб Glam-ma’ Beijing («Гламурные бабули Пекина»). Сейчас они используют эту новую популярность, чтобы донести свою философию о старении.
ВЭЙ ЛИН, пенсионерка, 64 года:Если вы всегда боитесь смерти и старости, ваша жизнь серая. Нужно принять старение, потому что невозможно идти вразрез с законами природы. Когда мы старые, мы старые. У нас морщины, уже не так много энергии и больше лишнего веса. Но мы ничего не можем с этим поделать, поэтому нужно смотреть на это позитивно.
На них подписано более миллиона человек в Douyin. Они стараются изменить восприятие «DaMas» («бабушки» на китайском), показывая, что женщина в возрасте может также быть гламурной.
ЛЮ ЦЗИН, прохожая:Я считаю, что они действительно красивые. Можно быть красивым в любом возрасте. Можно быть молодой, стильной, женственной, но можно также быть элегантной, как эти бабушки.
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