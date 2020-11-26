Mainichi Shimbun: депутаты в Токио задумались над штрафами за отказ от тестов на коронавирус

Одна из депутатских фракций в Токийском столичном собрании объявила, что планирует в конце ноября вынести на рассмотрение инициативу по введению в столице Японии штрафов за отказ пройти тестирование на коронавирус. Сообщается также, что размер подобного штрафа может достигать $480. Однако учитывая, что сторонники данной инициативы не обладают абсолютным большинством голосов, шансы на то, что собрание её действительно одобрит, предсказать довольно сложно, пишет Mainichi Shimbun.
В сентябре этого года по инициативе муниципальных властей в Токийском столичном собрании был принят законопроект, призывающий жителей столичного региона проходить по указанию правительства тестирование на COVID-19. В нём также указывалось, что в случае положительного теста заражённые коронавирусной инфекцией граждане должны находиться дома и не выходить на улицу до полного выздоровления. Однако это постановление не предоставило властям полномочий взимать штрафы с тех, кто его нарушает, сообщает Mainichi Shimbun.
Как объявила депутатская фракция Tomin First no Kai, которая на данный момент является крупнейшей по численности в Токийском столичном собрании, она планирует подготовить к следующей сессии проект поправок в прежнее постановление префектуры. Речь идёт о том, чтобы ввести крупные штрафы в отношении граждан, которые отказываются проходить тесты на коронавирус в соответствии с распоряжениями губернатора, поясняет Mainichi Shimbun.
Авторы этой инициативы объясняют её необходимость тем, что действующий в Японии закон о специальных мерах для борьбы с новыми видами гриппа и других инфекционных заболеваний не предусматривает никаких санкций в отношении предприятий и организаций, отказывающихся выполнять требования властей в связи с введением карантинных ограничений.
И это приводит к тому, что действия местных властей по реализации мер борьбы с распространением инфекции оказываются ограниченными, отмечается в статье. Введение штрафных санкций, по мнению ряда депутатов, позволит повлиять на тех граждан, которые сейчас отказываются проходить тестирование, объясняя свой отказ необходимостью продолжать работу или отправиться в отпуск.
Новые поправки предполагают введение штрафа в размере до 50 тыс. иен (около $480) в отношении тех лиц, которые будут отказываться пройти тест на COVID-19 без уважительной причины в течение двух дней после получения соответствующих рекомендаций из центра общественного здравоохранения и не выполнят указ губернатора, пишет Mainichi Shimbun. По словам представителей Tomin First no Kai, они намерены предложить свои поправки на очередной сессии, которая должна начаться 30 ноября.
Это может стать первой в Японии законодательной инициативой по введению наказания за отказ выполнять указания правительства по борьбе с коронавирусом. Однако учитывая, что все остальные фракции в Токийском столичном собрании выступают против каких-либо наказаний в отношении граждан, а у Tomin First no Kai нет абсолютного большинства голосов, довольно сложно прогнозировать, получится ли реализовать подобную инициативу, заключает Mainichi Shimbun.
Привитые от коронавируса могут заболеть им, но болезнь пройдёт в лёгкой форме, без осложнений. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в медицинские учреждения ряда российских регионов для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
Воздушно-космические силы России (ВКС) провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны России.
Односторонние санкции, которые вводят США и ЕС, представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе неформальной встречи Совбеза ООН.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о разговоре с голкипером команды Маринато Гилерме перед матчем четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич отказался комментировать критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес выступающего за команду Антона Миранчука и перешедшего в итальянскую «Аталанту» Алексея Миранчука.
В Германии ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлены до 20 декабря, однако отдельные ограничения могут быть сохранены и до начала января. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.
Во время президентских выборов в США Демократическая партия использовала «махинации», однако всё равно потерпела поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер приехал с визитом на Ближний Восток, там он намерен встретиться с американскими военными, которые находятся в регионе, а также с лидерами «принимающих стран».