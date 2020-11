Mainichi Shimbun: депутаты в Токио задумались над штрафами за отказ от тестов на коронавирус

Одна из депутатских фракций в Токийском столичном собрании объявила, что планирует в конце ноября вынести на рассмотрение инициативу по введению в столице Японии штрафов за отказ пройти тестирование на коронавирус. Сообщается также, что размер подобного штрафа может достигать $480. Однако учитывая, что сторонники данной инициативы не обладают абсолютным большинством голосов, шансы на то, что собрание её действительно одобрит, предсказать довольно сложно, пишет Mainichi Shimbun.

В сентябре этого года по инициативе муниципальных властей в Токийском столичном собрании был принят законопроект, призывающий жителей столичного региона проходить по указанию правительства тестирование на COVID-19. В нём также указывалось, что в случае положительного теста заражённые коронавирусной инфекцией граждане должны находиться дома и не выходить на улицу до полного выздоровления. Однако это постановление не предоставило властям полномочий взимать штрафы с тех, кто его нарушает, сообщает Mainichi Shimbun.



Как объявила депутатская фракция Tomin First no Kai, которая на данный момент является крупнейшей по численности в Токийском столичном собрании, она планирует подготовить к следующей сессии проект поправок в прежнее постановление префектуры. Речь идёт о том, чтобы ввести крупные штрафы в отношении граждан, которые отказываются проходить тесты на коронавирус в соответствии с распоряжениями губернатора, поясняет Mainichi Shimbun.



Авторы этой инициативы объясняют её необходимость тем, что действующий в Японии закон о специальных мерах для борьбы с новыми видами гриппа и других инфекционных заболеваний не предусматривает никаких санкций в отношении предприятий и организаций, отказывающихся выполнять требования властей в связи с введением карантинных ограничений.



И это приводит к тому, что действия местных властей по реализации мер борьбы с распространением инфекции оказываются ограниченными, отмечается в статье. Введение штрафных санкций, по мнению ряда депутатов, позволит повлиять на тех граждан, которые сейчас отказываются проходить тестирование, объясняя свой отказ необходимостью продолжать работу или отправиться в отпуск.



Новые поправки предполагают введение штрафа в размере до 50 тыс. иен (около $480) в отношении тех лиц, которые будут отказываться пройти тест на COVID-19 без уважительной причины в течение двух дней после получения соответствующих рекомендаций из центра общественного здравоохранения и не выполнят указ губернатора, пишет Mainichi Shimbun. По словам представителей Tomin First no Kai, они намерены предложить свои поправки на очередной сессии, которая должна начаться 30 ноября.



Это может стать первой в Японии законодательной инициативой по введению наказания за отказ выполнять указания правительства по борьбе с коронавирусом. Однако учитывая, что все остальные фракции в Токийском столичном собрании выступают против каких-либо наказаний в отношении граждан, а у Tomin First no Kai нет абсолютного большинства голосов, довольно сложно прогнозировать, получится ли реализовать подобную инициативу, заключает Mainichi Shimbun.